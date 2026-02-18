Hamilton e Verstappen uniti: nessun rischio per le partenze della stagione di Formula 1 2026

Le nuove procedure per le partenze introdotte con i regolamenti 2026 hanno acceso il dibattito nel paddock della Formula 1, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno voluto chiarire subito la loro posizione. Entrambi i campioni hanno respinto le preoccupazioni legate alla sicurezza, sottolineando che i cambiamenti richiedono solo un adattamento tecnico e non rappresentano un pericolo reale.

La rimozione del sistema MGU-H dalle nuove power unit ha cambiato profondamente la gestione della partenza. I piloti devono ora portare manualmente il turbo al regime corretto per evitare ritardi nella risposta del motore. Questa operazione richiede più tempo rispetto al passato e impone maggiore precisione per evitare errori o l’attivazione del sistema anti-stallo.

Hamilton e Verstappen minimizzano i rischi

Hamilton ha spiegato che la nuova procedura allunga semplicemente i tempi, senza introdurre elementi pericolosi. Il sette volte campione del mondo ha chiarito che i piloti possono comunque partire regolarmente anche senza avere il turbo completamente pronto. Tuttavia, ha ammesso che il sistema anti-stallo potrebbe intervenire più spesso nelle prime fasi, soprattutto durante il periodo di adattamento.

Anche Verstappen ha condiviso una posizione simile, liquidando con ironia le preoccupazioni sulla sicurezza. Secondo l’olandese, chi teme problemi può sempre partire dalla pit lane e recuperare rapidamente il gruppo. Il suo commento riflette la fiducia dei piloti più esperti nella capacità di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni tecniche.

Bottas evidenzia le difficoltà per chi parte dietro

Valtteri Bottas ha analizzato la situazione da un’altra prospettiva, concentrandosi sulle difficoltà per i piloti nelle ultime file dello schieramento. Chi parte dietro ha meno tempo per completare la procedura di avviamento prima dello spegnimento dei semafori, aumentando il rischio di una partenza imperfetta.

Nonostante questo, il pilota finlandese non ha parlato di un problema di sicurezza, ma piuttosto di una sfida tecnica da risolvere. Secondo Bottas, i team e i piloti troveranno presto soluzioni per ottimizzare la procedura e ridurre eventuali difficoltà.

La FIA ha già iniziato a lavorare su possibili miglioramenti. La federazione ha testato una procedura aggiornata che include un giro di formazione aggiuntivo e un sistema di avviso visivo prima della partenza. Questo intervento aiuterà i piloti a gestire meglio la sequenza e garantirà partenze più fluide.

La Formula 1 entra così in una nuova fase tecnica, ma i protagonisti del Circus, seppur non tuttti, restano fiduciosi nella sicurezza e nell’efficacia delle nuove procedure.