Hamilton è presente al concerto di beneficenza dell’OMS

Lewis Hamilton è presente al concerto di beneficenza pieno di celebrità organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità insieme al Global Citizen

Hamilton è presente, virtualmente, insieme ai grandi nomi del mondo della musica e dell’intrattenimento al concerto di beneficenza. “One World Together at Home” è nato come evento unico e storico organizzato dall’OMS e dal Global Citizen per inviare un messaggio di positività all’intero pianeta per combattere la diffusione della pandemia generata dal Coronavirus. Numerosi nomi del mondo della musica come Lady Gaga, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish e Paul McCartney uniranno le forze con atleti e attori, per chiedere ai rappresentanti e alle aziende di collaborare per fermare il Covid-19.

CONCERTO PER ONORARE COLORO CHE RISCHIANO LA VITA

“Mentre onoriamo e supportiamo gli interventi eroici degli operatori sanitari della comunità One World Together at Home, miriamo a essere simbolo di unione e incoraggiamento nella lotta globale per porre fine alla pandemia. Attraverso la musica e l’intrattenimento, la trasmissione in diretta globale onorerà coloro che rischiano la propria salute” ha affermato il direttore di Global Citizen. Il concerto durerà otto ore e potrà essere seguito attraverso Playz a partire dalle 20:00 CET. Inoltre potrà essere visualizzato in differita gratuitamente sul portale web di Radio Televisione Spagna.

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

L’evento si dividerà due momenti: uno sarà trasmesso in TV e l’altro su Internet. Hamilton sarà presente in questo secondo momento. Non è noto se il pilota britannico della Mercedes canterà o suonerà la sua chitarra dal vivo, anche se non sarebbe una sorpresa. Ricordiamo che il sei volte Campione del Mondo ha trascorso ore in studi di registrazione. Alcuni musicisti che hanno collaborato con il sei volte Campione del Mondo sostengono addirittura che ha intenzione di entrare in questo mondo quando si ritirerà dalla Formula 1.