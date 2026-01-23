Hamilton e la questione ingegnere: il 2026 inizia nel caos

Lewis Hamilton si prepara a vivere una stagione 2026 cruciale con la Scuderia Ferrari. Ma la gestione tecnica attorno al britannico sta già facendo discutere

C’è già un cavillo da risolvere per il 2026, e riguarda principalmente l’ingegnere di pista di Hamilton. Un ruolo chiave nel successo di ogni pilota in Formula 1, e il ritardo nel definirne il nome potrebbe avere un impatto significativo sull’inizio della stagione. Ferrari ha ufficialmente annunciato che Riccardo Adami, ingegnere di pista di Hamilton nel 2025, non seguirà più il pilota durante le sessioni di gara nel 2026.

Adami è stato spostato a un ruolo diverso nella Ferrari Driver Academy, dove avrà nuove responsabilità nello sviluppo dei giovani talenti e nella gestione dei test di vetture storiche. Nel comunicato ufficiale del team si legge che il sostituto di Adami per l’ingegnere di pista di Hamilton sarà annunciato “in un secondo momento”. Questa mancanza di certezza a meno di un mese dall’inizio ufficiale della stagione è oggetto di critiche e preoccupazioni negli ambienti del Circus.

L’importanza dell’ingegnere di pista e le opzioni per sostituire Adami

L’ingegnere di pista è molto più di un tecnico: è il collegamento diretto con il pilota durante le gare e i test. Gestisce la strategia, interpreta i feedback in tempo reale e guida decisioni cruciali nei momenti chiave di una corsa. In Formula 1, un rapporto solido con l’ingegnere può migliorare le performance del pilota e la sua fiducia.

In Mercedes, Hamilton ha stretto un legame vincente con Peter “Bono” Bonnington, che gli ha permesso di conquistare sei dei suoi sette titoli mondiali. Con Adami, invece, la collaborazione non è mai decollata, anche a causa di continui fraintendimenti nelle comunicazioni radio durante il 2025.

Secondo fonti sportive, Luca Diella è il principale candidato a sostituire Adami. Attuale performance engineer di Hamilton, ha già lavorato con il britannico ai tempi della Mercedes. Se confermato, potrebbe portare maggiore continuità tecnica alla squadra. Ferrari non ha ancora confermato ufficialmente il nome, ma la scelta sarà fondamentale per stringere un rapporto di fiducia prima dell’inizio dei test e della stagione. Secondo la Scuderia, la nomina arriverà “in un momento opportuno”.

