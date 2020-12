Hamilton e il futuro: alla ricerca dell’equilibrio perfetto

Il pilota di casa Mercedes è sempre stato impegnato in numerosi progetti, anche molto distanti dalla Formula 1. Il segreto per la sua permanenza nella Classe Regina è legato alla ricerca di un equilibrio perfetto tra le passioni che lo animano da sempre

In attesa del suo tanto agognato rinnovo con le Frecce d’Argento, Lewis Hamilton si è aperto su ciò che si aspetta dal futuro. Ama la Formula 1, il lavoro a stretto contatto con gli ingegneri e l’adrenalina del salire su una monoposto che supera i 300 km/h, ma la sua vita è colorata anche da altre numerose passioni. E la moda, la nuova catena di fast food vegani “Neat Burger”, la musica e il campionato di SUV elettrici Extreme E sono solo alcune di queste.

Ci si aspettava la sua firma su un contratto nuovo di zecca poco prima di Natale, e invece non c’è stata. Il sette volte iridato si sta infatti prendendo altro tempo alla ricerca del giusto equilibrio tra presente e futuro. L’inglese non ha nascosto la sua necessità di valutare attentamente i progetti che gli stanno davvero a cuore per avere il tempo necessario affinché vadano in porto.

I don’t play much, super limited with what I can play but just made this little one up pic.twitter.com/XETjTjL1JS — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 24, 2020

HAMILTON RIFLESSIVO: “AMO IL MIO LAVORO MA DEVO ANCHE PENSARE AI PIANI FUTURI”

“Sto cercando di trovare un equilibrio. Mi piace vivere la vita giorno dopo giorno perché non sai mai quando finiscono le tue giornate“, ha dichiarato Lewis ad Autosport.com, “E ho avuto persone nella mia vita che hanno detto ‘Avevo intenzione di fare questo e quello e ho finito il tempo’. Quest’anno, direi più che mai, c’è stata un’enorme attenzione per il presente. Tuttavia, sì, in genere mi piace essere lungimirante; sono così entusiasta di ciò che riserva il futuro“.

Come riporta Planetf1.com, Lewis sta riflettendo su ciò che vorrebbe realizzare di qui a qualche anno: “Ma anche, invecchiando, mi rendo conto che le cose richiedono così tanto tempo per essere messe in atto. Quindi, se c’è qualcosa che voglio fare, e alcune cose potrebbero richiedere dai 5 ai 10 anni, forse anche di più, devo assicurarmi di provare a gettare strategicamente le basi adesso. Ma allo stesso tempo, vivo il presente“.

Dalle parole del numero 44, si intuisce però che la sua straordinaria avventura in Formula 1 non si è conclusa qui. Con nuove motivazioni ed energie, Lewis infatti cercherà di diventare il pilota più vincente della storia di questo sport, superando così i sette titoli di Schumacher. “Amo il mio lavoro, amo le corse. Anche in questo periodo difficile, comunicare con gli ingegneri e cercare davvero di cogliere le sfumature di ciò che fa muovere il mio sport e la tecnologia con cui lavoriamo. Tutti sono in allerta con questa storia del Covid; l’intero ambiente di lavoro è cambiato. Ma al centro ci sono le corse, che tutti amiamo. E sono davvero grato di poterlo fare“, ha poi concluso Hamilton.