Hamilton critica i più anziani: “Sosterrò i giovani anche dopo il ritiro”

Il sette volte campione Lewis Hamilton dichiara che continuerà a supportare i giovani talenti anche dopo il suo ritiro e chiama in causa i veterani della Formula 1

Durante un’intervista tenutasi alla vigilia del Gran Premio del Brasile, il pilota britannico ha tracciato un parallelo tra la sua carriera e quella dei nuovi debuttanti. Hamilton, da sempre noto per il suo pubblico supporto dei giovani talenti, afferma che, anche in seguito al suo sempre più vicino ritiro, continuerà a sostenere le nuove generazioni. “È fantastico vedere giovani talenti emergere”, esordisce il pilota.

“Ricordo di essere arrivato qui nel 2007 ed ero uno di loro. È un’esperienza incredibile, ma prima di arrivare qui si hanno tutti questi preconcetti su come il percorso sarà. E il più delle volte non corrisponde a ciò che si è pensato”. Ha continuato, poi, muovendo una critica verso i piloti già affermati della Formula 1. “Si sentono tante cose negative da parte di certi piloti più anziani. Piloti che, il più delle volte, non hanno ottenuto molto. Adoro vedere questi ragazzi tenere la testa bassa. Lo fanno con il sorriso e fanno ciò che amano”.

Una stagione con tutti gli occhi puntati sui nuovi rookies

Durante l’anno, Hamilton è stato spesso interrogato sulle prestazioni degli attuali debuttanti nella classe regina. E proprio in Brasile, complice anche la presenza di Gabriel Bortoleto, il pilota della Ferrari ha ribadito il suo ruolo di sostenitore dei piloti della nuova generazione. “Ho sempre voluto fare il pilota”, dichiara. “Anche quando me ne andrò da qui, sarò sempre qualcuno che sostiene i giovani. La pressione è sempre altissima, e i ragazzi vengono bombardati di domande e dai social media. Ma penso che tutti loro stiano gestendo la situazione molto bene“.

Il weekend brasiliano è stato inoltre arricchito dall’annuncio del contratto siglato da Franco Colapinto, che gli garantirà una sedia in Formula 1 per il 2026. “Penso che stia andando alla grande“, commenta Hamilton, riservando parole molto affettuose per il giovane argentino. “Prima di tutto, è un ragazzo davvero adorabile. Abbiamo fatto un volo di ritorno insieme da, credo fosse un test, forse la gara di Barcellona. Abbiamo avuto una bella conversazione. È una persona davvero gentile, il che è bello da vedere. Con un peso così grande sulle spalle non è facile arrivare in Formula 1, ma penso che lui stia facendo un ottimo lavoro. Credo che debba solo continuare a fare quello che sta facendo“.