Hamilton campione di solidarietà: 500.000 dollari per l’Australia

A oggi, si parla di circa 5 milioni di ettari di terreno andato distrutto per via delle fiamme che stanno mettendo in ginocchio l’Australia. Quasi mezzo miliardo di animali non ha avuto scampo e, nonostante gli sforzi, la fine dell’incubo sembra essere ancora lontana

Amante degli animali e della natura, Lewis Hamilton ha perciò deciso di offrire il proprio supporto all’Australia, un Paese che ha avuto modo di visitare più volte, anche in occasione del primo GP del calendario che si disputa a Melbourne ogni marzo dell’anno.

Come si legge sul suo profilo Instagram ufficiale, il sei volte campione del mondo ha così donato 500.000 dollari in sostegno del WWF e di “WIRES Wildlife Rescue”; si tratta di una grande organizzazione benefica che si occupa della salvaguardia e del salvataggio della fauna selvatica in Australia.

Lewis ha ancora una volta sfruttato la sua notorietà e i numerosi followers al suo seguito per sensibilizzare circa le gravi problematiche causate dall’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo della natura e delle sue preziose risorse.

BRUCIA L’EQUIVALENTE DI 500.000 CHILOMETRI QUADRATI DI TERRA

5 milioni di ettari di terreno sono equivalenti a 500.000 km². Una catastrofe di dimensioni enormi, senza precedenti. Ormai da mesi, l’Australia è messa a dura prova da incendi che ne stanno deturpando i paesaggi, la flora e la fauna.

Una delle cause? Da ricercare negli allevamenti intensivi per l’elevata produzione di carne, latte e derivati.

Ancora una volta, il messaggio di Hamilton arriva forte e chiaro: passare alla dieta vegana è l’unico modo per ridurre l’impatto sul nostro pianeta ed evitare la sua acidificazione ed eutrofizzazione.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Lewis si è lasciato andare a un accorato appello ai suoi seguaci: “Mi rattrista profondamente sapere che oltre 1 miliardo di animali in Australia è morto dolorosamente, senza via d’uscita, non per colpa sua. Il mio amore per gli animali non è un segreto e non posso fare a meno di soffrire per gli animali indifesi che si pensa siano morti finora, spingendo alcune specie verso l’estinzione. Ho la fortuna di visitare spesso l’Australia e so di persona quanto sia bello il Paese. Continua a combattere Australia. Ho trascorso un po’ di tempo parlando con persone in Australia che stanno lavorando al cuore di questo [problema] e sono pieno di ammirazione per tutto quello che stanno facendo” – ha scritto ieri.

E poi la richiesta di aiuto e collaborazione: “Vi imploro di unirvi a me nel pensare all’impatto che stiamo avendo sul nostro pianeta. Lavoriamo insieme per apportare piccoli cambiamenti e incoraggiare la nostra famiglia e i nostri amici a fare lo stesso, in modo da poter aiutare a cambiare la direzione in cui stiamo andando. Sto donando $ 500.000 per supportare @wireswildliferescue @wwf_australia e i servizi antincendio rurali. Se siete in grado e non l’avete già fatto, potete anche donare. Ogni piccolo aiuto serve” – ha concluso l’anglo-caraibico.

L’ESEMPIO DI LEWIS HAMILTON: UN PICCOLO GESTO PUO’ FARE LA DIFFERENZA

Ognuno di noi può essere Hamilton per un momento.

Tutti insieme, con un piccolo gesto, possiamo dare il nostro contributo e aiutare l’Australia e i suoi abitanti a rialzarsi dopo questo momento di enorme difficoltà.

PER DARE IL VOSTRO SOSTEGNO CLICCATE QUI PER WIRES WILDELIFE RESCUE o QUI PER IL WWF AUSTRALIA