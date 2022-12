Hamilton ammette: “Non è stato facile vedere Max…”

In un’intervista rilasciata a un noto canale britannico, Hamilton ammette la sua delusione per non essere riuscito a battere Max Verstappen nel corso di questa stagione

Lewis Hamilton si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla stagione appena conclusasi. Il sette volte campione del mondo ha espresso il suo grande rammarico per non essere riuscito a essere competitivo con la sua Mercedes, con la quale non è riuscita a battere il suo rivale Max Verstappen. Il pilota olandese ha difatti condotto una stagione da record, vincendo ben quindici gare su ventidue, ottenendo entrambi i titoli mondiali col team Red Bull.

In un’intervista rilasciata a Channel 4, il pilota inglese ha analizzato la sua stagione, andando a descrivere le sue sensazioni e ha iniziando la sua intervista con un commento sul pilota olandese: “Certamente non è stato facile vedere come ha condotto la stagione, soprattutto vedendo quel numero uno grosso è stato brutto vederlo vincere quasi ogni gara“. Il sette volte irritato ha chiarito subito la sua ironia: “Sto solo scherzando, ovviamente mi sarebbe piaciuto essere davanti e combattere, ma è stata comunque un’avventura interessante quando vedi quello che abbiamo dovuto affrontare”, ha affermato.

L’intervista è poi continuata andando a parlare della stagione condotta dal pilota inglese, che è rimasto a secco di vittorie in questa stagione rispetto al suo compagno di squadra, che è riuscito a trionfare in Brasile. Una grande batosta per il sette volte campione del mondo, che ha conquistato solo alcuni podi durante questa stagione che come ha ribadito in varie occasioni, è stata molto dura da affrontare.

Nonostante ciò Hamilton ha apprezzato e ringraziato i suoi fan, per il continuo supporto datogli: “Ringrazio molto i miei fan, mi hanno dato molto supporto e un grande affetto durante questa stagione, che per me è stata molto dura, sono grato di questo” ha concluso. Riuscirà Hamilton ad avere la meglio nella prossima stagione ai danni di Verstappen? Non ci resta che attendere.

Valeria Caravella