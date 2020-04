Grosjean: “Dolorose le critiche dei tifosi”

Il driver del team guidato da Gunther Steiner si definisce ormai abituato e resistente agli affondi rivoltigli attraverso il web

Romain Grosjean, pilota della Haas F1, ha definito “dolorosi” i commenti ricevuti dagli appassionati attraverso i social media.

Tuttavia, Grosjean ritiene che i suoi otto podi siano sufficienti per dimostrare il suo valore nello sport e ritiene di aver imparato a non prestare attenzione a tali commenti.

“Se dicono che sono un pilota spazzatura? Bene, forse lo sono, ma ho disputato 169 GP”, ha detto Grosjean in un recente video live su Instagram.

“Se fossi così scarso, immagina quanto sarebbe stupido il team principala tenermi in macchina? Ho attraversato diverse fasi durante la mia carriera. A volte ho guardato i commenti sui social media ed è stato molto doloroso”.

“Poi ho smesso di guardare, e sai una cosa? Sono arrivato a un certo punto e mi sono detto: ‘So esattamente cosa sto facendo. So cosa ho ottenuto in Formula 1. So cosa ho ottenuto nella mia vita “. Se quei ragazzi decidono che saranno duri con me, posso rispondere in modo divertente” ‘.

“A volte i commenti non sono così buoni come vorresti che fossero, o come educati o rispettosi, ma penso che faccia anche parte dei social media”, ha concluso Grosjean.