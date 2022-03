Gran Premio di Russia: i possibili sostituti

A seguito dell’attacco russo in territorio ucraino il mondo dello sport sta prendendo decisioni importanti che andranno a ridefinire calendari, squadre e non solo.

I primi segnali che indicavano che qualcosa si stesse muovendo, sono arrivati il giorno stesso del primo attacco all’Ucraina. Il team di Formula 1 Haas, nella notte durante i Test pre-stagionali di Barcellona, ha subito provveduto a rimuovere il proprio sponsor principale di una nota azienda russa. Da lì un’escalation di decisioni che hanno visto coinvolti molti altri sport oltre alla Formula 1 stessa. La FIA, dal proprio canto, proprio nella giornata di oggi sta valutando se annullare il Gran Premio di Russia che si sarebbe dovuto correre all’Autodromo di Sochi a settembre, proprio dopo il Gran Premio di Monza.

Il numero di Gran Premi della stagione di Formula 1 per il 2022 non cambierebbe, si stanno già valutando proposte per andare a sostituire il circuito russo con uno dei circuiti che sono stati esclusi dal calendario. In pole position, tra i possibili circuiti, si trova il Portogallo con il Gran Premio di Portimao presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve (AIA). Un circuito che ha regalato davvero tante emozioni nelle ultime due stagioni. Ricordiamo la partenza fenomenale di Kimi Raikkonen che ha guadagnato 10 posizioni durante il primo giro, e che gli ha consentito di vincere il riconoscimento per la miglior “Action of the year” del 2020. La conferma di un possibile inserimento del Portogallo nel calendario 2022 arriva direttamente dall’Amministratore del circuito di Portimao Paulo Pinheiro che ha dichiarato al quotidiano portoghese Correio da Manha “Siamo in trattativa con la Formula 1 per la possibilità di organizzare una gara sostitutiva” e ha proseguito dicendo che “Tuttavia, molto dipende dalla risoluzione dei problemi logistici.”

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Il Portogallo, seppur sia attualmente l’opzione preferita, non è l’unica possibile. Anche Turchia e Qatar potrebbero essere selezionate come sostitute del Gran Premio di Russia.