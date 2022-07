GP Ungheria, Red Bull: “Domani pioverà”

Giunge al termine il venerdì di prove libere del GP Ungheria, 13° round della stagione 2022. Ferrari c’è, così come la Red Bull

Al via ufficialmente il weekend del GP Ungheria, con la prima giornata di prove libere che giunge al termine, con la sfida tra Red Bull e Ferrari, ancora molto viva. Mentre la Rossa di Maranello, segnava il miglior tempo in entrambe le sessioni, Red Bull ha mostrato delle buone prestazioni, soprattutto con Max Verstappen. Più indietro è sembrato Sergio Perez.

Nella prima sessione di prove libere, la Red Bull si è classificata in seconda posizione, con Max Verstappen chiuso a sandwich tra le due Ferrari, e in sesta con Sergio Perez.

Up and running at the #HungarianGP 🇭🇺 Max ends FP1 in P2 with Checo in P6 🏁 #F1 pic.twitter.com/dbgqUsMDg7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 29, 2022

Seconda sessione di prove libere, dedicata sia alla simulazione qualifica sia del passo gara. Anche stavolta, la sfida per le prime posizioni è stata tra Ferrari e Red Bull, durante la quali si sono visti riscontri interessanti, a livello di gap e prestazioni sulle varie gomme utilizzate. In tutto questo tempo, la RB18 ha mostrato di non temere il confronto con la F1-75, tranne che sul passo gara, dove ha mostrato qualche difficoltà anche nei confronti della Mercedes. La sessione termina con Max Verstappen quarto, e con Sergio Perez in nona posizione.

Verstappen: “Difficoltà a trovare il giusto bilanciamento”

“Come mi aspettavo, è stato un tantino difficile oggi qui. Abbiamo lottato per trovare il giusto bilanciamento, tra alta e bassa velocità. Qualche volta ha funzionato, e altre volte no. C’è tuttora del lavoro da fare,” ha così esordito Max Verstappen, al termine delle sessioni.

“Penso che le Ferrari saranno davanti a noi questo weekend, e sarà difficile batterli. Lavoreremo molto stasera, e proveremo a chiudere il più possibile quel gap,” ha così aggiunto.

Il meteo parla di possibilità di pioggia per la giornata di sabato. A questo proposito, le parole di Verstappen: “Il meteo potrebbe avere un impatto su di noi domani. Sull’asciutto, sembra che facciamo fatica a essere competitivi, ma la situazione potrebbe essere diversa, in caso di pioggia. Chi lo sa? Lo vedremo domani”.

Perez: “Non vedo l’ora per domani”

“Abbiamo provato molte soluzioni, per renderci confortevoli con la macchina oggi, e penso che abbiamo avuto una bella idea, e capito qualcosa. Quindi, spero che domani di poter mostrare, ciò che abbiamo imparato. Dovrebbe essere trasferito, in termini di passo, sia con tanta benzina, sia con poca,” così le prime parole di Sergio Perez, rilasciate per il sito della Red Bull.

“Sono abbastanza ottimista per il weekend, ma le Ferrari sembrano certamente molto forti. Sono molto veloci, ma domani pioverà, e ciò potrebbe mescolare un po’ le cose. Noi potremmo essere lì con loro. Dobbiamo tentare di tutto domani in qualifica, e io non vedo l’ora,” ha così aggiunto in conclusione il messicano, al termine delle sessioni di prove libere del GP Ungheria.