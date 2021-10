GP Turchia, FP1: Hamilton comanda la classifica

Il GP di Turchia è iniziato all’insegna di Lewis Hamilton. Nelle FP1 l’inglese rifila poco più di quattro decimi a Max Verstappen. Inizia bene anche il fine settimana della Ferrari con Leclerc terzo ad appena 50 millesimi dal pilota della Red Bull

La lotta al titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton riprende all’Istanbul Park. Oltre a ciò, quello del GP di Turchia si preannuncia un fine settimana molto interessante sotto diversi punti di vista. Dalle previsioni meteo promettenti pioggia per le prossime ore, fino alla novità portata in casa Ferrari. La SF21 di Carlos Sainz seguirà infatti quanto fatto dal compagno di squadra a Sochi montando la quarta e rinnovata Power Unit della stagione. In queste FP1 è arrivata poi un’altra (semi) conferma: la sostituzione del motore endotermico che costerà 10 posizioni di penalità per Lewis Hamilton.

BREAKING: Lewis Hamilton is set to receive a 10-place grid penalty for Sunday’s race His car has a new internal combustion engine, exceeding his allocation#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/TUy4idPRdx — Formula 1 (@F1) October 8, 2021

HAMILTON ON TOP, MA OCCHIO ALLA FERRARI

La sessione è iniziata con alcuni test aerodinamici sulla Rossa dello spagnolo; mentre il monegasco era alle prese con una più classica attività di lavoro. Una prima mezz’ora che in generale ha visto i piloti riprendere conoscenza con la pista ed effettuare dei check in merito al bilanciamento della propria vettura. Tra chi ha iniziato decisamente con il piede giusto c’è Sir Lewis dimostratasi immediatamente veloce.

Stupisce l’Alpine di Esteban Ocon che con la mescola più dura ha effettuato diversi run rivelandosi molto rapido nel tempo sul giro. La gomma rossa è stata la principale protagonista della seconda metà. Da ciò che si è evinto fino ad ora, la Mercedes sembra la monoposto che meglio si sta trovando tra le curve del tracciato turco. La penalità che dovrà scontare il campione del mondo inglese apre però a interessanti possibilità per Bottas, e soprattuto per l’olandese che avrà l’occasione di allungare nei confronti dell’avversario.

Alle spalle di Mercedes e Red Bull, Maranello pare aver approcciato bene il weekend facendo presupporre una buona continuazione guardando al confronto con i diretti avversari della McLaren. Quelli di Woking sono sembrati più in difficoltà, con Norris settimo a sette decimi dalla prima delle Ferrari. Ultimi dieci minuti dedicati a una prima simulazione passo gara che ha confermato la velocità della W12 e messo in luce la SF21.

Le FP1 del GP di Turchia si sono concluse con Hamilton in cima alla classifica dei tempi con l’1.24.178, seguito da Verstappen (+0.425) e da Leclerc (+0.476). Hanno chiuso la Top 10: Bottas, Sainz, Ocon, Norris, Gasly, Alonso e Perez che non ha iniziato benissimo. Fatica l’Aston Martin in tredicesima posizione con Vettel e in diciassettesima con Stroll, ultima fila invece occupata dalle due Haas.