GP Stati Uniti, Verstappen: “Fatica con i freni. Incredibile la 50esima vittoria”

Cinquanta vittorie in carriera e Alain Prost nel mirino: Verstappen vince anche negli Stati Uniti in un GP non tra i più semplici per l’olandese

Una vittoria più sudata rispetto al solito quella di Max Verstappen al GP degli Stati Uniti. Dopo una partenza in sesta posizione, Super Max impiega esattamente metà gara per passare al comando. Un risultato mai scontato, a rischio fino all’ultimo giro grazie a delle splendide prestazioni di Hamilton e Norris, compagni dell’olandese sul podio. Gara sofferta, anche a causa delle problematiche dettate dai freni, ma assolutamente appagante: Austin segna per Verstappen la 50esima vittoria in carriera. Davanti a lui solo nomi eccellenti: Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Alain Prost, con il francese agganciabile già il prossimo weekend.

Il cruccio dei freni

Lo stesso Campione del Mondo sottolinea come non sia stata la solita vittoria ‘alla Max’: “Innanzitutto partivamo dal sesto posto, ho sofferto parecchio con i freni per tutta la gara. Su questa pista ci sono diversi punti di frenata e non trovavo le stesse sensazioni di ieri, questo ha reso la mia gara nettamente più difficile rispetto al solito. Infatti [io e Hamilton] siamo arrivati molto vicini alla fine, poi con i doppiati, quando le gomme finiscono, diventa molto più difficile”.

Riguardo l’insolita difficoltà nel raggiungere velocemente la prima posizione, Verstappen evidenzia ulteriormente come i problemi della vettura lo abbiano penalizzato. “Faticavo tanto con i freni” dichiara “e poi ho avuto anche un problema con le gomme oggi, per cui è stato abbastanza difficile trovare un punto di mezzo per non rovinarle troppo”. Il pilota olandese si è infatti aperto in radio più volte lamentando, con linguaggio colorito, le proprie difficoltà in frenata.

“È ovviamente incredibile avere vinto il mio 50esimo Gran Premio qui. Sono molto fiero di questo ovviamente e continuerò a cercare di spingere per vincere ancora”. Termina così Super Max, facendo intuire di avere già preso di mira il quarto posto di Alain Prost tra i piloti più vincenti. E strizzando l’occhio anche a Sebastian Vettel, che potrebbe essere raggiunto entro fine stagione.