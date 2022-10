GP Stati Uniti, Sainz raggiunge con Ferrari un nuovo obiettivo

La pole position negli Stati Uniti viene conquistata da un feroce Carlos Sainz, in ottima forma per questo fine settimana

E’ stato costante per tutto l’inizio del weekend. E ha sferrato l’attacco finale in Q3, al termine delle qualifiche: Carlos Sainz partirà dalla pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti. Conquista in questo modo la terza posizione al palo della sua carriera. E soprattutto, ha portato per la prima volta nella storia una Ferrari nella prima casella di un GP degli Stati Uniti al Circuit of The Americas. Una giornata di gran festa, ma anche purtroppo di lutto nel mondo dello sport.

SAINZ, AFFAMATO DI VITTORIA

Lo spagnolo dichiara entusiasta al termine delle qualifiche: “La qualifica è andata bene fin dal Q1, perché mi sono sentito perfettamente a mio agio nella vettura. Aumentando la confidenza giro dopo giro fino a quell’ultimo tentativo in Q3. Il vento ha complicato molto le cose oggi, al punto che ad ogni giro lo scenario era differente. Ma ha contribuito a rendere tutto ancora più esaltante, come spesso accade qui ad Austin“.

“Domani faremo del nostro meglio per convertire questa pole in una vittoria, anche se c’è da aspettarsi che ci sarà la solita battaglia con i nostri rivali. Sono molto contento per il risultato di oggi“. Sainz spende anche qualche parola in ricordo di Dietrich Mateschitz, tristemente scomparso nella giornata di ieri: “Sono molto rattristato dalla notizia della morte di Dietrich Mateschitz.” dice. “E’ stato un uomo eccezionale che mancherà molto al mondo dello sport, che gli deve tanto. Faccio le mie più sentite condoglianze ai suoi cari, agli amici e a tutta la famiglia Red Bull.”