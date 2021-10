GP Stati Uniti, Hamilton: “Domani l’obiettivo è la vittoria”

Lewis Hamilton soffre nella qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti ma strappa sul finale una prima fila preziosa in vista di domani

Non c’è stato nulla da fare per il sette volte campione del mondo contro un’accoppiata Max Verstappen – Red Bull oggi imprendibile. Lewis Hamilton scatterà dalla seconda posizione nel GP degli Stati Uniti, stretto nella morsa delle due monoposto austriache. Il pilota britannico avrà infatti lo svantaggio di non avere al proprio fianco il compagno di box, che retrocederà sino al nono posto sulla griglia di partenza.

He gave it EVERYTHING out there! 👏 Lewis will start from the front row in Austin. 👊 Still all to play for. pic.twitter.com/pLCkbMtg4G — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 23, 2021

HAMILTON LANCIA LA SFIDA AL PROPRIO RIVALE

“Voglio ringraziare il pubblico innanzitutto. Per tutto il weekend è stato straordinario, ogni volta che veniamo qua ad Austin troviamo un pubblico fantastico. Questo fine settimana anche il meteo è stato grandioso”, dichiara Hamilton al termine del turno di qualifica, per poi aggiugere:

“E’ stata una fatica per tutta la qualifica. Dopo il primo turno di ieri siamo stati in difficoltà mentre i nostri rivali incredibilmente veloci. Sono contento del mio ultimo giro, non penso che avrei potuto fare molto di più. Abbiamo lavorato tanto oggi e faremo altrettanto domani. Vedremo cosa fare sin da curva 1.”

Il pilota britannico ammette così le difficoltà riscontrate a bordo della propria monoposto nella giornata odierna ma non rinuncia a lanciare il guanto di sfida a Max Verstappen in vista della gara di domani, “Domani voglio provare a vincere la gara e regalare a questi fan il miglior spettacolo possibile”, conclude. Dopo due gare che ha visto scattare al via i contendenti al titolo lontani tra loro, causa penalità, torneranno ai ferri corti già dalla partenza della gara di domani?