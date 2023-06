GP Spagna, novità anche in casa Pirelli

Le prove libere del GP di Spagna saranno importanti anche per Pirelli: saranno provate le nuove mescole

Il GP di Spagna sarà considerato per molti team un vero e proprio banco di prova, così come in casa Pirelli. Durante le prove libere del venerdì, verranno testate le mescole 2024. Ogni pilota avrà due set extra di C1 da sfruttare nelle FP1 o FP2, col compito di fornire nuovi e preziosi dati. Una novità proposta proprio da Mario Isola, il quale vorrebbe dar vita a degli pneumatici sprovvisti di termocoperte già dal prossimo anno.

Le nuove mescole, sono state ideate tenendo conto dell’aumento del carico aerodinamico e dei carichi in curva delle monoposto. Ma questo sarà solo un pre-test, dato che durante il GP di Silverstone verranno utilizzate per l’intero weekend. La tappa spagnola servirà a tutti i team per avere un “assaggio” su ciò che gli aspetterà in futuro.

Mario Isola assicura: ” Nessuna variazione sul comportamento delle vetture”

“Abbiamo già testato questo nuovo materiale che avevamo in programma di introdurre nel 2024″, ha detto a Motorsport.com il capo della Pirelli Mario Isola – ” Abbiamo testato questo materiale, con qualche messa a punto, a partire dallo scorso anno. L’idea era che se nel 2024 passassimo a pneumatici senza coperta, avremmo bisogno di una costruzione con una maggiore resistenza alla fatica, perché dobbiamo iniziare con una pressione inferiore, provandolo in molte sessioni. Credo che almeno quattro o cinque squadre abbiano provato, ma ovviamente a Barcellona abbiamo l’ultima versione per tutti”

Isola ha inolte garantito che le nuove mescole non avranno alcun impatto negativo sul comportamento delle monoposto: “Abbiamo visto una migliore resistenza all’integrità e alla fatica, non abbiamo visto alcun cambiamento di equilibrio, non abbiamo visto alcuna differenza. Avevamo già fornito tutti i dati ai team, ma anche durante i test per alcuni piloti è stato trasparente. Quindi non mi aspetto nulla”.

Cosa ne pensano i team?

Fra i team principal che si sono esposti in merito dell’ingresso delle nuove mescole vi è Fred Vasseur che ha così commentato: “È sempre difficile fare previsioni. Sarà un bene per noi fare il test e vedere quale sarà la direzione che prenderemo con la nuova costruzione.” Ferrari è uno dei team presenti in griglia che soffre notevolmente la gestione dei pneumatici durante la gara: le nuove mescole la aiuteranno?

Anche Gunther Steiner, team principal Haas si è espresso sulle novità Pirelli: “ Venerdì le proveremo, abbiamo i dati forniteci da Pirelli, appena li testeremo sapremo davvero cosa aspettarci” ha dichiarato. Un GP di Spagna ricco di prove dove molti, oltre Pirelli, devono testare i nuovi aggiornamenti. È il caso di Ferrari, la quale è giunta al giro di boa: riuscirà a stupire durante questo weekend o dovrà cominciare a lavorare solo sul progetto della monoposto 2024?