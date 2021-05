GP Spagna, Leclerc: “Se ho sperato nel podio? Molto!”

Il monegasco è stato autore di una gara sorprendente, chiusa in quarta posizione davanti ai tre grandi protagonisti di giornata

“Hai sperato nel podio?” – “Molto“. Charles Leclerc non ha avuto paura di raccontare il proprio ottimismo nelle dichiarazioni immediatamente successive alla chiusura del GP di Spagna. Il monegasco è stato autore di una gara pazzesca, durante la quale ha dato prova di grande tenacia e determinazione. La sua monoposto ha dimostrato un buon ritmo, molto competitivo, che chiaramente nulla ha potuto contro la supremazia di Red Bull e Mercedes.

Nonostante la sua dovesse essere una gara corsa contro McLaren, che al momento potrebbe essere definita come una diretta rivale della Rossa di Maranello, sul circuito spagnolo Leclerc ha dovuto fare i conti con la Mercedes di Valtteri Bottas. La voglia di vincere e di dare il cento per cento non è mancata, e alla fine il monegasco ha portato a casa un’ottima quarta posizione. Un lusso, rispetto alla Ferrari dello scorso anno.

OTTIMISMO E NERVI SALDI

“Oggi, onestamente, abbiamo fatto una gara perfetta. Non ci sono stati errori. La strategia era quella buona, anche la gestione è andata molto bene. […] Ho visto l’opportunità del momento, alla partenza, ho visto che c’era una via libera sulla sinistra, dunque sono andato per il sorpasso. Lo stint sulle soft è stato molto competitivo. Anche quello sulle medie, penso avessimo più passo di quello che abbiamo dimostrato. Abbiamo gestito bene. Abbiamo fatto una bella gara“.

E proprio la gestione è stato uno dei punti più stimolanti per Leclerc. Il monegasco, commentando la propria performance, ha sottolineato come la gestione delle gomme sia sempre stata un problema. Nel 2019 questo aspetto lo ha tradito più volte, mentre nel 2020 ha studiato molto per imparare a gestire al meglio le gomme. E così, come ha dato prova oggi, è riuscito a fare un ottimo passo avanti.

“Se ho sperato nel podio? Molto. Ovviamente c’era molto ottimismo. Vedevo i tempi di Ricciardo al muretto, ma a me interessavano quelli di Bottas. Volevo provarci, l’ottimismo c’era. Chiaramente non è andato tutto perfettamente, ma sono molto soddisfatto“, ha ammesso il monegasco. Ottimismo che Leclerc non abbandonerà al GP di Spagna, ma che porterà con sé anche al GP di Monaco. Nella gara di casa, in particolare, il numero 16 della Ferrari spera di poter andare a podio.