GP Singapore, Leclerc: “Qualifica accattivante, ma…”

Le Ferrari di Sainz e Leclerc partiranno rispettivamente dalla prima e terza posizione della griglia di partenza del GP di Singapore

Con la Red Bull fuori dai giochi, a trarne maggior beneficio è la Rossa di Maranello, che piazza entrambe le vetture nella top 3. A sandwich tra le due vi è la Mercedes di Russell, ma il distacco è davvero irrisorio. Leclerc deve accontentarsi di partire dalla terza piazza per il GP di Singapore. Al monegasco è mancato quel guizzo in più, che forse gli avrebbe permesso di ottenere persino la pole. A Marina Bay eseguire un giro con le barriere così vicine è estremamente complesso.

A second pole in a row for our Smooth Operator 💪 We’re in a strong position tomorrow!#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/AEn6Yjnzlf — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 16, 2023

Il monegasco ha infatti affermato: “Si, è estremamente difficile, come del resto lo è ovunque, ma qui lo è particolarmente, specialmente anche per la temperatura delle mescole. Nel corso del giro il surriscaldamento è notevole. Eravamo tutti molto vicini, anche la Mercedes si è mostrata forte oggi, quindi è stata una qualifica accattivante. Mi è mancato giusto quel qualcosa che mi avrebbe permesso di fare la pole, però anche oggi Carlos ha fatto un gran lavoro. Ottenere la prima e la terza posizione è un buon risultato per il team, vedremo domani cosa riusciremo a fare”.

Segnali rassicuranti in ottica futuro

Nonostante la stagione difficile, in queste ultime settimane la Ferrari sta dimostrando di essere in netta crescita. Solitamente il tracciato di Singapore non è tanto congeniale alle caratteristiche del Cavallino Rampante e ciò ha stupito lo stesso Leclerc, che spera in bene per il GP. “Si, finora siamo andati bene, anche se domani ci attende una sfida di notevole spessore a livello fisico, a causa dell’eccessivo caldo e umidità. Non ci aspettavamo di essere competitivi su questo tracciato, quindi è un buon segnale per il futuro“.

Nel corso della stagione è emerso che il long run è il punto debole del team di Maranello. Leclerc crede che per il GP di Singapore, ciò non rappresenterà un problema. Perciò ha concluso dichiarando: “Non lo so con certezza, ma per tutto il weekend siamo stati piuttosto forti, quindi speriamo di non riscontrare la medesima problematica anche domani”.