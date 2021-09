GP Russia, Verstappen chiamato alla rimonta a Sochi

Il pilota partirà dal fondo della griglia di partenza, accanto a Charles Leclerc, dopo la sostituzione della Power Unit

Come se la lotta al mondiale non fosse già serratissima (e nervosissima), nella domenica di Sochi si preannuncia grand spettacolo in pista. La Red Bull ha fatto sapere, infatti, di aver deciso di sostituire la Power Unit sulla monoposto di Verstappen, che quindi partirà dal fondo della griglia durante la gara del GP di Russia.

In realtà, l’olandese si è presentato in Russia già con 3 posizioni di penalità: questa era infatti la sanzione che la Direzione di Gara aveva scelto di attribuirgli dopo il rischioso incidente causato in occasione del weekend italiano. Di conseguenza, la Red Bull ha visto in questa penalizzazione l’occasione per sostituire un componente così importante, relegando quindi il pilota alle ultime posizioni.

Taking everything into account, it was best to take the engine penalty here in Sochi. It will be a challenging race but so far I’m happy with today’s running and our work on the race set-up #KeepPushing 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/3ZUR4HePJW — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 24, 2021

LE DICHIARAZIONI DEL TEAM

“Se fossimo partiti sesti in griglia, saremmo scesi in sedicesima posizioni, perché avremmo avuto la possibilità di cambiare la componente e ottenere solo dieci posizioni di penalità. Ma da sedicesimi a ventesimi non cambia nulla. Per questo abbiamo deciso di sostituire la Power Unit, per poter contrattaccare nelle prossime gare senza preoccupazioni“.

Con queste parole Helmut Marko ha spiegato ad Autosport il motivo della decisione presa. Per l’olandese si preannuncia dunque una gara in salita, anche se – come abbiamo visto negli appuntamenti precedenti – tutto può ancora succedere. L’ultima parola spetterà alla bandiera a scacchi. Dal canto suo, il principale rivale dell’olandese non dorme sonni tranquilli. Hamilton infatti sta montando la terza unità di potenza e il terzo motore, per cui si trova assolutamente sul filo del rasoio.

Per quanto riguarda Verstappen, invece, non è la prima volta in cui si trova ad affrontare una situazione di questo tipo. Nel 2018 e nel 2019, infatti, l’olandese è partito prima dal fondo della griglia per aver sostituito l’unità di potenza, poi con 5 posizioni di penalità per aver sostituito una componente della sua monoposto. In entrambi i casi, tuttavia, Verstappen era riuscito a entrare nella top 5.