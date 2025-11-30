GP Qatar, Verstappen: “Restiamo in lotta fino alla fine”

GP del Qatar: Verstappen trionfa a Losail, davanti a Piastri e Sainz

Max Verstappen ha conquistato il GP del Qatar, precedendo sul traguardo la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz. La Red Bull ha saputo sfruttare al meglio il momento decisivo della gara: non appena la Safety Car è entrata in pista, il team ha richiamato Verstappen ai box per smarcare subito la prima delle due soste obbligatorie. La strategia è risultata efficace anche grazie alla decisione della McLaren di lasciare in pista entrambe le sue vetture.

Strategia perfetta in Red Bull, McLaren paga gli errori

Dopo i problemi avuti in qualifica e nella Sprint, in casa Red Bull hanno lavorato a fondo per mettere a disposizione dell’olandese una vettura performante e in grado di competere con le due papaya. Max è subito partito forte, sorpassando al via un Norris più conservativo, prendendogli la seconda posizione. La vittoria del Gran Premio è arrivata soprattutto grazie alla mossa errata della McLaren di mantenere le vetture in pista durante il regime di Safety Car. Una decisione presa per non favorire nessuno dei suoi piloti, ma che si è poi rivelata sbagliata.

“È stata una gara incredibile, come team abbiamo preso la decisione giusta rientrando con la Safety Car, quella è stata la scelta intelligente. Sono felicissimo di aver vinto qui, rimaniamo in lotta fino alla fine. È davvero incredibile!“, ha commentato Verstappen, al termine del Gran Premio. Sulla scelta della McLaren, SuperMax ha aggiunto: “Ho pensato che fosse una scelta interessante. Sapevo che avevamo un certo vantaggio, ma comunque dovevamo tenere le gomme in vita per 25 giri, qui, dove l’usura è molto forte. Ma per fortuna ci siamo riusciti“.

Max: “Adesso tutto è possibile”

Ciononostante, Verstappen ha dimostrato di saper mantenere un buon passo, conservando la posizione su Oscar Piastri, che dopo la seconda sosta lo aveva messo nel mirino. “È stata un po’ una sorpresa per come andavamo” – ha ammesso il quattro volte campione – “È stata una gara solida in un weekend difficile, una vittoria davvero molto importante“, ha concluso.

Verstappen ha così accorciato in classifica, avvicinandosi a Lando Norris (4° in gara) a soli 12 punti. Per la seconda volta in carriera, come nel 2021, il pluricampione si giocherà il mondiale nell’ultima gara ad Abu Dhabi. E se gli si viene chiesto se pensa di avere ancora qualche possibilità di vincere il titolo, risponde: “Adesso tutto è possibile. Vedremo, non mi preoccupo troppo. Non c’è molto da aspettare: Abu Dhabi è già il prossimo weekend!”. E Max ci crede, eccome se ci crede. A questo punto, ha ben poco da perdere. Ne vedremo delle belle!