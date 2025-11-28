GP Qatar, griglia di partenza della Sprint Race

Terminate le qualifiche Shootout, ecco la griglia di partenza della Sprint Race del GP Qatar

È stata sventolata la bandiera a scacchi, che chiude la sessione di qualifiche che forma la griglia di partenza della Sprint Race del GP Qatar, che andrà in scena sabato (alle 15:00, ora italiana).

Oscar Piastri riporta la sua McLaren in pole position, dopo diverse gare, quasi a voler mandare un segnale agli altri avversari e diretti contendenti per il Titolo iridato. L’australiano, si troverà in prima fila, con accanto George Russell con la Mercedes.

Alle loro spalle, troviamo una seconda fila inedita, composta da Lando Norris su McLaren, e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, autore di un’ottima prestazione, riesce a portare la sua Aston Martin in quarta posizione.

Terza fila, targata Red Bull, con Yuki Tsunoda in quinta posizione, davanti a Max Verstappen. L’olandese non è riuscito a fare meglio della sesta posizione.

In quarta fila, troviamo la seconda Mercedes, quella di Andrea Kimi Antonelli. Al suo fianco, in ottava posizione c’è Carlos Sainz con la Williams.

Chiudono la top ten, Charles Leclerc e Alex Albon, rispettivamente su Ferrari e Williams.

Nuova delusione per Hamilton

In sesta fila, troviamo Isack Hadjar con la Racing Bulls e Ollie Bearman con la Haas. Alle loro spalle, ci saranno le due Stake F1 Team di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg.

In ottava fila, ci saranno Esteban Ocon con la Haas e Lance Stroll con l’Aston Martin, seguiti da Liam Lawson su Racing Bulls in diciassettesima posizione, e da Lewis Hamilton con la Ferrari. Altra qualifica da dimenticare per l’inglese, che non riesce a superare la prima manche, e domani partirà dalla diciottesima posizione.

Chiudono la griglia di partenza, le due Alpine di Pierre Gasly e di Franco Colapinto.