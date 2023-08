GP Olanda, Norris: "Si spera sempre che Max..."

Lando Norris conquista il secondo posto, al termine delle qualifiche del GP Olanda ed è prima fila per la McLaren sulla griglia di partenza

La McLaren torna a occupare la prima fila di una griglia di partenza, grazie a Lando Norris autore del secondo posto nelle qualifiche del GP Olanda 2023, con un gap di mezzo secondo da Max Verstappen. Domani in partenza, l’inglese se la dovrà vedere proprio con il poleman e pilota di casa. Alle sue spalle, ci saranno George Russell ed Alex Albon.

Il tracciato di Zandvoort, è stato condizionato da qualche pioggerellina, che ha reso intrigante lo svolgimento delle qualifiche, e un’ulteriore sfida per i piloti. La McLaren si è comportata molto bene, con Lando Norris che è stato in grado di gestire le varie insidie.

Le prestazioni della McLaren nel corso delle qualifiche, hanno fatto presagire la possibilità che il team potesse conquistare la pole position. Una volta lanciato nel giro, Lando Norris va subito molto forte, con una prima parte alquanto perfetta. Nella seconda parte, ha incappato di qualche sbavatura, che ha condizionato l’esito finale.

Ciò nonostante, la MCL60 è apparsa molto in forma su questa pista, e avrebbe le carte in regola per poter insidiare Max Verstappen, magari al via, un po’ come era successo a Silverstone.

Lando: “Qualifiche caotiche”

Lando Norris si è così aperto ai microfoni, al termine delle qualifiche del GP Olanda: “Con queste condizioni, direi che il secondo posto sia un buon risultato. Chiaramente, si spera sempre che Max commetta un errore, ma ciò non accade mai. In certi casi è frustrante, ma sono molto contento”.

“Qualifiche molto caotiche, e il team ha fatto un ottimo lavoro, ed ecco il secondo posto,” ha così aggiunto l’inglese.

Sulle condizioni trovate in pista e le eventuali difficoltà: “La mia prima parte del giro è stata fantastica, la seconda metà invece è stata tra i peggiori. In ogni caso, sono condizioni che mi piacciono da sempre. Ci siamo sempre comportati bene con queste condizioni, quindi questo secondo posto va bene.”

A proposito di quel giro, Norris spiega cosa ha impedito di far meglio: “Il pilota ha trovato il massimo troppo presto. Le gomme hanno retto bene, ma io non mi sono sentito al massimo a livello di comodità sulla macchina. Ma alla fine è andato abbastanza bene”.