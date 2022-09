GP Olanda, Ferrari: “Per ora un buon weekend”

Il venerdì del GP d’Olanda si apre con il dominio Mercedes e si conclude con quello Ferrari. Sainz e Leclerc dominano le FP2

Le Ferrari iniziano il GP d’Olanda in gran forma. Si sono infatti disputati oggi i due turni di prove libere al circuito di Zandvoort. La prima sessione ha visto a sorpresa un incredibile George Russell dominare la classifica con un 1:12:455, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Subito dietro, una delle due Ferrari quella di Carlos Sainz, che si è piazzato a +0.390. Non eccellente invece Charles Leclerc, che si è accontentato di un sesto posto. Grande assente Max Verstappen, che, proprio davanti al pubblico di casa,è stato costretto a fermarsi per un problema alla sua Red Bull.

Tutt'altra musica per quanto riguarda la FP2 del GP d'Olanda, dove le due Ferrari hanno dominato sul resto del gruppo. Leclerc ha siglato il miglior tempo in assoluto con 1:12:345, distaccando il compagno di squadra di soli 4 millesimi.

Le dichiarazioni di Charles Leclerc

“Alla fine siamo tutti estremamente vicini, è ancora una sorpresa vedere così tanti piloti vicini. Sarà una gara complicata però cerchiamo di fare altri progressi”, sono state le parole del monegasco al termine delle prove libere del GP di Olanda del GP di Olanda.

“Io non ero totalmente a mio agio con il bilanciamento, c’era parecchio sottosterzo, faticavo a far ruotare la macchina e avevo degli strattoni, proprio perché non riuscivo a ruotare bene la macchina alla fine della curva. Però dobbiamo lavorare su questo e ho fiducia che potremo fare passi avanti per domani”.

Le dichiarazioni di Carlos Sainz

Lo spagnolo, dal canto suo, si è ritenuto soddisfatto della giornata: “Nel complesso è stato un buon venerdì a Zandvoort. Tornare su un circuito così impegnativo per i piloti e vetture è stato fantastico e mi sono divertito molto“.

“In termini di prestazioni è stato un venerdì pulito e abbiamo portato a termine il piano di lavoro senza alcun problema. Sembra che saremo vicini ai nostri rivali, quindi qualsiasi cosa proveremo stasera ci aiuterà per le qualifiche“, ha concluso.