GP Monaco, Verstappen: “Sono molto contento”

Max Verstappen chiude al secondo posto le qualifiche del GP di Monaco e partirà dalla prima fila con Antonelli e davanti alle due Ferrari

Le qualifiche del GP di Monaco sono state un vortice di emozioni, tra continui colpi di scena e stravolgimenti, Max Verstappen è riuscito a conquistare la prima fila, ribaltando i pronostici della vigilia che vedevano la Ferrari come favorita. Il campione olandese ha fermato il cronometro in 1:12.094, a soli 43 millesimi da un eccezionale Antonelli, autore della pole position. Il pilota numero 3 grazie a quest’ottimo risultato può lottare anche per la prima posizione se riuscirà ad ottenere un’ottima partenza.

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Verstappen parla dell’ottimo risultato e delle partenze Ferrari

Nell’intervista post-qualifiche, Verstappen ha espresso tutto il suo stupore per il risultato ottenuto: “Se ieri mi avessero detto che avrei conquistato la prima fila, ci avrei firmato. Fino a questa mattina abbiamo avuto diverse difficoltà con la macchina, per cui arrivare in qualifica ed essere lì davanti è sicuramente un ottimo segnale. Nel complesso sono molto contento di come sono andate le cose: ho completato tutti i giri e abbiamo dovuto gestire sia il traffico che la vicinanza dei muretti. Sono felice di essere in prima fila, domani vedremo cosa succederà alla partenza”.

Il campione del mondo ha poi commentato la situazione in vista dello spegnimento dei semafori, accennando all’ottimo spunto di cui dispone la Ferrari: “Queste macchine sono piuttosto complicate da far partire, e dietro di me ho due vetture che scattano molto bene”. Il riferimento di Verstappen, ovviamente, era rivolto proprio alle rosse della scuderia di Maranello.

Verstappen parla dei giri di qualifica nel nuovo regolamento

Il pilota della Red Bull ha espresso tutto il suo entusiasmo per la serrata lotta sul filo dei millesimi: “È stata una bella giornata e sicuramente mi sono goduto le qualifiche”. Non sono mancati però i commenti che riguardano i nuovi regolamenti anche se questa volta sono stati positivi da parte sua: “Siamo più al limite rispetto allo scorso anno con questa potenza che entra a tratti, ed è un po’ diverso. Quando riesci a fare un giro pulito in qualifica, al limite, è davvero molto appagante quando va bene”.