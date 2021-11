GP Messico, Hamilton: “Ho dato tutto, non avevamo il passo”

Lewis Hamilton non può nulla contro Verstappen e deve accontentarsi della seconda posizione nel GP del Messico

Non è stato il Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sperava di vivere dopo la qualifica disputata ieri. Il pilota britannico nulla ha potuto contro lo strapotere di Max Verstappen, difendendosi dall’arrembante Sergio Perez nel finale di gara. Una seconda posizione che porta il pilota britannico a 19 punti dal leader di classifica, un gap da colmare nelle ultime quattro tappe del Mondiale.

“Ho dato tutto, ma oggi non avevamo il passo”, dichiara via radio il pilota Mercedes dopo aver tagliato il traguardo. Hamilton ha anche qualcosa da recriminare al compagno di squadra, non abile nel favorire il gioco di squadra al via del Gran Premio. Bottas, invece di lasciare spazio al compagno nonché pilota Mercedes in lizza per il titolo, ha sterzato verso Hamilton lasciando tutto lo spazio a Verstappen di prendere posizione nella parte più gommata della pista.

VERSTAPPEN E RED BULL OGGI TROPPO VELOCI

“Voglio fare innanzitutto le mie congratulazioni a Max; la sua macchina era veramente troppo veloce questo weekend, non potevo farci nulla”, dichiara un impotente Hamilton. “Sul finale è stata una bella battaglia con Sergio (Perez ndr.) e sono grato di aver portato a casa almeno il secondo posto.”

LEWIS: “I gave it absolutely everything, even had a great fight with Sergio. I’m really grateful to at least get a second. I really enjoyed the race still” #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/CcWLlV4N2C — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

“La pressione? L’ho vissuta tante volte e per me è stato semplice reggerla, ma il recupero di Perez dimostra quanto la sua vettura fosse veloce. E’ stato in grado di avvicinarsi e seguirmi da molto vicino facendo un grande lavoro. E’ stata una gara che globalmente mi è piacuta molto, continueremo a spingere.” La sfida tra i due contendenti si riaccenderà già dal prossimo fine settimana quando la Formula 1 tornerà in Brasile per la gara numero 19 nel calendario 2021.