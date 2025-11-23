GP Las Vegas, Verstappen: “Mondiale? Proveremo fino alla fine”

Trionfo di Verstappen nel GP di Las Vegas: battuti Norris e Russell

Alle prime luci dell’alba, Max Verstappen ha conquistato il GP di Las Vegas, precedendo Lando Norris e George Russell. Il momento decisivo della gara è arrivato allo start: Lando ha provato a imporsi con aggressività, chiudendo la porta all’olandese. Tuttavia, ha mancato il punto di staccata, finendo largo e lasciando così a Max lo spazio necessario per infilarsi e prendersi subito la leadership. Il pilota della Red Bull ha mantenuto il comando fino al traguardo, chiudendo con un distacco di oltre 20 secondi sul secondo classificato.

SuperMax domina Las Vegas: “Non sapevamo cosa aspettarci, ma la vettura ha risposto bene e abbiamo gestito perfettamente le gomme”

SuperMax ha centrato così la sua sesta vittoria stagionale, la numero 69 in carriera, rimanendo comunque a 42 lunghezze dal leader del mondiale. Ancora una volta il quattro volte campione ha dimostrato di saper cogliere ogni occasione propizia per recuperare punti in classifica. Anche se – a due GP dal termine – questo distacco inizia a farsi davvero significativo.

“È andata bene:” – ha raccontato il pilota olandese, subito dopo il termine del GP – “Chiaramente dopo le prove non sapevamo bene come si sarebbero comportate le gomme. Anche in gara si vedeva che tutti stavano cercando di trovare il ritmo e capire quanto si poteva spingere, specialmente nel primo stint, perché eravamo su gomme più fragili. Normalmente questa gara è dura per noi, non siamo grandiosi sulle gomme. Però oggi abbiamo tenuto tutto sotto controllo e abbiamo potuto spingere un po’ di più e avevamo parecchio passo. Sono riuscito ad allungare il primo stint e la vettura ha funzionato bene, mi è piaciuta molto di più oggi e alla fine ho avuto un vantaggio discreto. Però ogni giro mi sono sentito sempre più a mio agio, senza sfruttare troppo le gomme“.

Verstappen fa il punto sulla stagione, con lo sguardo già rivolto al futuro

Arrivati a questo punto della stagione, con ormai solo due Gran Premi rimasti, pensare al mondiale diventa difficile, anche se il Campione in carica lascia sempre aperto uno spiraglio di speranza: “Ho ancora un grosso distacco,” – ha ammesso – “Però cercheremo di trarre il massimo da tutto ciò che abbiamo. In questo weekend sono arrivato primo, nei prossimi riproveremo a vincere e, alla fine di Abu Dhabi, vedremo in che posizione saremo“.

Il pilota olandese ha concluso l’intervista facendo un bilancio della stagione e guardando al futuro. “Sono molto fiero di tutti, abbiamo avuto una stagione con tanti alti e bassi e dei momenti difficili, però anche momenti bellissimi e abbiamo imparato tanto nel corso di tutto l’anno, e questo è molto prezioso anche per gli anni a venire. È qualcosa a cui dobbiamo aggrapparci per migliorare ulteriormente, per tornare ancora più forti già l’anno prossimo, cercando di lottare fin dall’inizio del Campionato. Però adesso ci godiamo il momento e vedremo settimana prossima cosa riusciremo a fare“.