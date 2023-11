GP Las Vegas, i team giocano a “livree” scoperte

GP di Las Vegas in arrivo: ecco l’idea di alcuni team di rinnovarsi con le diverse livree.

Dopo l’annuncio del ritorno del GP di Las Vegas, abbiamo visto i team scatenarsi con le idee di marketing più geniali. Ad iniziare con la Red Bull, facendo sfrecciare una monoposto in uno dei casinò più iconici dello Strip della città degli eccessi. Tuttavia, per Las Vegas i team si sono superati , modificando i soliti colori delle livree delle vetture. Ad iniziare con Ferrari, che la scorsa settimana ha deciso di optare per i colori bianco e rosso, per ricordare la vettura del Cavallino Rampante, in un epoca in cui gli Stati Uniti fecero il boom nella Formula 1.

Altra scuderia dai colori degni di nota è la Red Bull, che ha svelato i colori della sua livrea, modificata numerose volte quest’anno, in vista della campagna pubblicitaria da loro prevista. Tutta via, questa volta sembrerebbe esserci qualcosa di diverso, in onore del GP di Las Vegas la squadra ha optato infatti per un disegno che sconvolgesse l’intere linee della RB19. D’altra parte invece, c’è chi ha lasciato spazio alle collaborazioni, come l’Alpine, che riporta in vita il colore rosa.

Per celebrare il ritorno della Formula 1 nella città degli eccessi, la squadra francese della Alpine ha voluto collaborare con il brand Palace, rivestendo la vettura di colori completamente nuovi. A parlare di questo è infatti proprio lo stesso brand: “ Siamo così entusiasti della vettura della vettura , il design si riverserà anche sulle divise, sulle tute dei piloti e dei meccanici. Avere una gara in notturna a Las Vegas è la cosa più magica che possa capitare”, conclude il brand. Il GP di Las Vegas sarà in grado di portare emozioni uniche in tutto il calendario, ma sarà davvero un concept apprezzato da tutto il mondo ?