GP Italia, Ferrari: “Migliorare la nostra costanza di prestazione”

GP Italia, un venerdì che alimenta le speranze della Ferrari.

Si sono concluse le due sessioni di prove libere, sul circuito di Monza, che inaugurano il weekend del GP Italia 2025, con protagoniste la Ferrari.

La Ferrari ha chiuso la prima sessione di prove libere, con una doppietta. A sorpresa, è Lewis Hamilton che ha chiuso davanti a tutti e a Charles Leclerc in P2. Il sette volte campione del mondo, ha iniziato la FP1 con configurazione più carica a livello aerodinamico rispetto a Charles Leclerc, e dopo il primo run si è allineato alla scelta fatta dal monegasco.

La SF-25 sembra non soffrire, rispetto alle difficoltà anche al livello cronico riscontrate in Olanda. L’aumento di carico aerodinamico, senza dover andare a incidere le ali, ha permesso a Lewis Hamilton e a Charles Leclerc, di ottenere il migliore tempo… e buona speranza per il prosieguo del weekend.

La seconda sessione si è conclusa, con il secondo e quinto posto ottenute rispettivamente. da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il miglior tempo l’ha ottenuto Lando Norris, con un vantaggio di appena 83 millesimi sul monegasco. Il pilota della Ferrari, nel long run con mescola soft ha mostrato tempi molto vicini a quelli di Norris.

Tuttavia, sono stati molti gli errori commessi da parte di Charles, il quale ha sottolineato via radio la difficoltà a controllare la vettura.

Leclerc: “Vettura non la più costante, ma è stata veloce”

“Oggi la nostra vettura, non è stata la più costante nei run sia a basso che ad alto carico di carburante. Ma è stata veloce, che è meglio rispetto ad avere la situazione opposta,” ha esordito Charles Leclerc, al termine delle due sessioni di prove libere del GP Italia.

“Abbiamo del lavoro da fare sul giro secco, per estrarre il massimo domani e per migliorare la nostra costanza di prestazione. Penso che sarà una qualifica molto serrata, come è stato lo scorso anno su questa pista”.

In conclusione: “Per ora le cose sono andate abbastanza bene. Credo che domani ce la possiamo giocare“.

Hamilton: “Sempre speciale qui”

“È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche,” le prime parole di Lewis Hamilton, oggi all’esordio a Monza da pilota della Ferrari.

“La vettura è sembrata piuttosto buona questo pomeriggio, ed è stato incoraggiante chiudere in testa la FP1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni, che analizzeremo con attenzione. Non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista di domani”.

“Il nostro passo sul giro è sembrato competitivo, e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà, capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra, possa fare buoni progressi durante la notte. Lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica,” ha aggiunto in conclusione, Lewis Hamilton.