GP Gran Bretagna, Red Bull: “Siamo un po’ indietro”

Inizia oggi il weekend del GP di Gran Bretagna, con una Red Bull un po’ sottotono ma da non sottovalutare

Il cielo sopra Silverstone è stato grigio per tutta la giornata di oggi, ha concesso un po’ di tregua ma ha limitato, inizialmente, l’azione in pista. La pioggia ha fatto da padrona nella prima sessione di prove libere, sessione nella quale nessuna delle due Red Bull ha ottenuto un tempo utile. Il secondo turno di prove libere, invece, ha visto una Red Bull veloce ma complessivamente un po’ sottotono rispetto a Ferrari. Tuttavia, è importante non sottovalutare Red Bull in vista di un GP di Gran Bretagna al cardiopalma.

Per quanto riguarda le FP1, sia Max Verstappen sia Sergio Perez non hanno fatto registrare alcun tempo utile. Questo proprio perché la pioggia non ha concesso tregua, e non ha permesso di sfruttare l’ora disponibile per il primo turno. Nel secondo turno di libere, invece, l’olandese ha concluso al quarto posto con un crono di 1:29.149 mentre il messicano si è piazzato in settima posizione, con un tempo di 1:29.753.

Le dichiarazioni di Verstappen

Dopo le FP2, ha dichiarato Verstappen: “È sempre un po’ complicato quando non si gira molto nelle FP1, perché poi serve molto più lavoro nelle FP2. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e lo faremo stasera. Sembra che domani pioverà durante le qualifiche, quindi ci saranno condizioni diverse rispetto a quelle nelle sessioni di oggi”.

“Ho fatto alcuni giri a pieno carico con le mescole più morbide, le gomme si consumano rapidamente qui con tutte le curve ad alta velocità. Sarà sempre piuttosto complicato gestire le gomme su questa pista. Nel complesso è andata bene oggi e non vedo l’ora delle qualifiche di domani“, ha concluso l’olandese.

Le dichiarazioni di Perez

Anche il collega Perez ha affermato post libere: “Non sono state delle sessioni eccezionali oggi, la monoposto l’ho sentita molto diversa rispetto alle simulazioni. Sospettiamo che i problemi siano legati all’aerodinamica, ma non posso entrare troppo nei dettagli finché non vedrò i dati. Una cosa è certa: dobbiamo capire la fonte dei problemi”.

“Come ho già detto, non è stato un ottimo inizio di weekend, ora siamo un po’ indietro e dobbiamo approfondire la questione. Sarà un po’ difficile recuperare, ma l’abbiamo già fatto e se saremo in grado di sistemare il tutto dovremo essere a posto. Serve fiducia su questo tracciato, con queste curve difficili. La Ferrari sembra forte ma speriamo di poterla eguagliare nelle qualifiche di domani”, ha affermato Perez per concludere.