GP di Gran Bretagna: pericolo di invasione di pista

Il GP di Gran Bretagna si è svolto a porte chiuse causa Covid negli ultimi due anni, in questi giorni, invece, gli spalti torneranno a popolarsi. Durante il fine settimana sportivo è prevista la partecipazione di oltre 400.000 persone. Secondo fonti molto attendibili della polizia, alcuni manifestanti stanno pianificando di interrompere il GP di Gran Bretagna con una potenziale invasione di pista.

In una dichiarazione rilasciata dalla polizia del Northamptonshire, l’ispettore capo dell’Event Commander Tom Thompson ha esortato i manifestanti a non invadere la pista soprattutto per motivi di sicurezza. “Abbiamo ricevuto informazioni attendibili sul fatto che un gruppo di manifestanti stia pianificando di interrompere l’evento e invadere la pista il giorno della gara”, ha affermato l’ispettore capo Thompson. “Innanzitutto voglio rivolgermi direttamente a questo gruppo di persone e li esorto vivamente a non mettere a rischio sè stessi, i piloti, così come i tanti marshal, volontari e cittadini.”

L’intervento dell’ispettore capo non si è limitato a tutelare la vita delle persone. Thompson si è dimostrato aperto il dialogo con il gruppo di manifestanti comprendendo la necessità di far sentire la propria voce. Ha spiegato che possono trovare una soluzione per organizzare una protesta pacifica sullo stesso circuito. “La protesta è ovviamente un diritto umano di tutti in questo Paese. Siamo più che felici di parlare con voi per aiutarvi a facilitare una protesta pacifica sul circuito, chiediamo solo di non creare una situazione che metta in pericolo vite umane”.

*Please RT*

Thread….

We have received credible intelligence that a group of protestors are planning to disrupt the 2022 Formula 1 British Grand Prix and possibly invade the track on race day.

We want to appeal directly to this group of people.

— Northants Police (@NorthantsPolice) July 1, 2022