ELMS Imola, qualifiche: tutti sul filo del millesimo!

A Imola ci si prepara per la 4 ore dell’ELMS con le qualifiche delle quattro classi di categoria

Le qualifiche della 4 Ore di Imola hanno inaugurato il weekend della European Le Mans Series (ELMS) con quattro sessioni combattutissime e distacchi ridottissimi in tutte le categorie. A conquistare la pole position assoluta è stato Esteban Masson, autore del miglior tempo per il Forestier Racing by Panis nella classe LMP2, mentre Giorgio Roda ha regalato la pole al Duqueine Team in LMP2 Pro/Am. Louis Iglesias partirà davanti a tutti nella LMP3 con il CLX Motorsport, mentre Blake McDonald scatterà dalla prima posizione della LMGT3 al volante della Corvette di TF Sport.

The full Qualifying Classification for the #4HImola tomorrow.

It’s going to be a scorcher! #ELMS pic.twitter.com/PtUdnn0ioy — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) July 4, 2026

LMP2: Esteban Masson porta Forestier Racing by Panis in pole

La lotta per la pole assoluta si è decisa sul filo dei millesimi. La Oreca #29 del Forestier Racing by Panis, con Masson alla guida, ha fermato il cronometro sull’1:30.866, precedendo di appena 32 millesimi la #37 del CLX Motorsport. United Autosports ha chiuso in terza posizione con la #22 a soli 62 millesimi dalla vetta, confermando una classifica estremamente compatta. Alle spalle del podio si sono classificate la #34 di Inter Europol Competition e la #28 di IDEC Sport, con i primi cinque equipaggi racchiusi in appena 124 millesimi.

ELMS Imola – LMP2 Pro/Am: Giorgio Roda conquista il miglior crono nonostante la bandiera gialla finale

La sessione riservata alla classe LMP2 Pro/Am è stata condizionata da una bandiera gialla esposta a circa un minuto dal termine. L’interruzione ha impedito a diversi equipaggi di completare l’ultimo tentativo lanciato, congelando di fatto la classifica. La pole di categoria è andata alla #30 del Duqueine Team, con il tempo di 1:33.195. Alle sue spalle la #3 di DKR Engineering ha chiuso a soli sette millesimi, mentre la #14 di TDS Racing ha ottenuto il terzo tempo. AO by TF e Vector Sport hanno completato la top five.

LMP3: Louis Iglesias firma la pole per CLX Motorsport

Nella LMP3 la pole position è andata alla Ligier #17 del CLX Motorsport, guidata da Iglesias, autrice del miglior tempo in 1:38.367. La #85 di Race GP ha chiuso seconda con un ritardo di 232 millesimi, mentre la #4 di DKR Engineering ha ottenuto il terzo tempo. RSL e Team Virage hanno completato le prime cinque posizioni di una categoria che si è confermata estremamente equilibrata, con i primi cinque equipaggi racchiusi in poco più di un secondo.

LMGT3: Blake McDonald regala il miglior tempo a TF Sport

Tra le GT è stata la Corvette #33 di TF Sport a conquistare la pole position grazie al tempo di 1:42.339. di McDonald La #59 di Racing Spirit of Léman scatterà dalla seconda posizione con appena 102 millesimi di ritardo, mentre la #62 di Team Qatar by Iron Lynx ha concluso la sessione al terzo posto. Richard Mille AF Corse e Proton Competition hanno completato la top five, mentre il resto del gruppo proverà a risalire la classifica nella 4 Ore di Imola in programma domani.