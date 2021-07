GP Gran Bretagna, FP2: Verstappen davanti a tutti

A qualifiche già svolte, questa mattina nelle FP2, tutti i team si sono concentrati sul passo gara o sul “passo sprint qualifying”. Le squadre hanno lavorato sia per la sessione di 17 giri del pomeriggio che per il vero e proprio GP di Gran Bretagna, in programma domani. Le uniche modifiche che possono essere apportate sono quelle relative all’affidabilità, essendo già in regime di parco chiuso.

Detta il passo Max Verstappen, che dopo il secondo posto nella qualifica di ieri si prende nuovamente la testa della classifica. Molto bene anche le Ferrari, in seconda e terza posizione, che sembrano avere un passo gara importante, come dimostrato particolarmente da Sainz, con mescola morbida in proiezione della qualifica sprint.

Nei primi minuti scendono in pista quasi esclusivamente vetture equipaggiate da mescole medie o dure, nel tentativo di ottenere informazioni utili per la domenica. Con gli pneumatici morbidi solo Ocon e Norris, a cui in seguito si aggiunge anche George Russell. Il britannico della McLaren, a differenza degli altri due, sembra però provare una simulazione di gara, visti i tempi alti. Provano gli stessi pneumatici anche Latifi e Ricciardo.

Diversificato il lavoro in casa Mercedes, con Hamilton che utilizza gomme dure mentre Bottas monta quelle più morbide, ma con stesso carico di benzina. Verstappen attende ai box, scendendo in pista solo dopo oltre un quarto d’ora, con pneumatici gialli. Dà subito lo strappo l’olandese, rifilando quasi un secondo al compagno di squadra Perez, secondo, a parità di gomma. Si migliora in seguito il messicano, portandosi a sei decimi da Max.

Heading towards the halfway mark in FP2 (30/60 mins) and it’s Max Verstappen who is setting the pace

His team mate Sergio Perez is 0.646s behind in P2#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/94FYRDuEDC

