GP Gran Bretagna, Antonelli vince la Sprint: “Con Hamilton una battaglia divertente”

Torna alla vittoria il giovane Antonelli, che ancora una volta dimostra la sua superiorità su Russell nella Sprint del GP di Gran Bretagna

Andrea Kimi Antonelli conquista la Sprint Race del GP Gran Bretagna a Silverstone, superando Lewis Hamilton a metà gara e riportando la Mercedes davanti a tutti nella gara breve del sabato. Il pilota italiano ha mostrato un passo nettamente superiore rispetto al poleman, riuscendo poi a gestire il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Hamilton ha fatto sognare il pubblico britannico nella prima parte di gara, ma Antonelli è rimasto costantemente vicino alla Ferrari del sette volte Campione del Mondo, aspettando il momento giusto per attaccare.

Il sorpasso decisivo è arrivato all’ingresso della Stowe, dopo una fase di duello intensa e pulita tra i due. Alle loro spalle Lando Norris ha completato il podio, mentre George Russell ha chiuso in quarta posizione, ancora una volta battuto dal compagno di squadra. In zona punti anche Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri e Liam Lawson.

Il duello con Hamilton

Al termine della Sprint del GP Gran Bretagna, Antonelli ha raccontato così la battaglia con Hamilton e il sorpasso che gli ha consegnato la vittoria:

È stata una battaglia divertente con Lewis e abbiamo spinto al massimo. Quando lui ha utilizzato l’Overtake Mode sapevo che sarebbe arrivata l’opportunità. In quel giro ero molto vicino e ho cercato di affiancarmi per utilizzare il boost. Ho aspettato il momento giusto e poi, all’ingresso della Stowe, ho usato tutto quello che avevo e sono riuscito a superarlo. Da quel momento in poi ho cercato di trovare il mio ritmo, provando a portarlo fuori dalla zona Overtake e a portare la gara a casa.

Antonelli non abbassa la guardia

Nonostante il successo e il momento positivo della Mercedes, Antonelli ha preferito mantenere i piedi per terra. Il leader del Mondiale ha sottolineato il lavoro del team, ma anche la competitività degli avversari, a partire proprio da Hamilton e dalla Ferrari:

Abbiamo un bello slancio, stiamo facendo un gran lavoro insieme al team, ma ovviamente non possiamo abbassare la guardia perché Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile. Poi ci sono Red Bull e McLaren che stanno arrivando, e ovviamente anche George è velocissimo. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella e continuare a portare a casa queste prestazioni.

La vittoria nella Sprint del GP Gran Bretagna conferma il momento straordinario di Antonelli, sempre più solido al comando del Mondiale e capace ancora una volta di imporsi nel confronto interno con Russell. Per Mercedes si tratta di un risultato pesante, arrivato su una pista storica e davanti a un pubblico che sperava nel trionfo di Hamilton.