GP Gran Bretagna, a Silverstone si punta ai 140 mila spettatori

Per la prima volta dall’inizio del campionato di Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna regalerà agli appassionati un senso di normalità. L’appuntamento di Silverstone, che si disputerà il prossimo 18 luglio, si svolgerà a piena capacità. Gli organizzatori puntano ad avvicinarsi al record delle 141 mila presenze del 2019, ultima edizione svolta lontana dal problema del Covid-19.

Una scelta che sicuramente darà di che discutere. Infatti, la gara di Silverstone si terrà appena un giorno prima della fine delle restrizioni in Inghilterra sul coronavirus. Una condizione che mette i responsabili del tracciato inglese in pole position per provare a mettere a segno il tutto esaurito per il weekend del GP di gran Bretagna.

L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso un comunicato stampa pubblicato sui canali ufficiali, a seguito di mesi difficili nei quali il governo di Londra e il circuito hanno discusso a lungo della faccenda: “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti i nostri tifosi a Silverstone – ha commentato uno degli organizzatori – Abbiamo lavorato mesi per arrivare a questo risultato. Molti dei nostri tifosi hanno acquistato i biglietti nel 2020 e sicuramente questo sarà uno degli eventi chiave di questa estate“.

It’s lights out and away we go! We now have confirmation that the Formula 1 British Grand Prix will be going ahead at full capacity, as part of the UK Government Event Research Programme 🎉

Read the full update here 👉 https://t.co/HHuxObsb5R#BritishGP #silverstone

— Silverstone (@SilverstoneUK) June 24, 2021