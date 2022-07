GP Francia, Vettel: “Sono stato colto di sorpresa da Stroll”

Vettel e Stroll hanno lottato fino all’ultima curva

Dopo i numerosi colpi di scena e le innumerevoli battaglie per conquistare il podio, un altro duello nel GP di Francia ha tenuto con il fiato sospeso fino al taglio del traguardo: quello tra le Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. I due compagni di squadra hanno ingaggiato una lotta senza esclusione di colpi per guadagnare la decima posizione ed entrare in zona punti.

Al muretto box della scuderia britannica devono aver trattenuto il fiato per tutto l’ultimo giro nella speranza di non vedere un contato tra i piloti proprio a poche curve dal termine della gara. Vettel e Stroll, infatti, non si sono risparmiati e si sono spinti l’un l’altro fino alla bandiera a scacchi. L’obiettivo era l’ultimo punto in palio, bottino per il quale sono arrivati a scontrarsi leggermente, come si può notare dagli onboard.

La frenata di Stroll ha colto Vettel di sorpresa

Interrogato dai media sull’accaduto, il tedesco ha spiegato di essere stato “colto di sorpresa” dall’approccio di Stroll alla curva e da quello che sembrava essere un ritardo nell’accelerazione: “Stava ovviamente frenando di nuovo, prima di accelerare, quindi mi ha colto di sorpresa e ho perso lo slancio”, sono state le sue parole.

Ad avere la meglio nel duello tra Vettel e Stroll al Gran Premio di Francia è stato alla fine il giovane canadese, che si è difeso strenuamente fino agli ultimi metri. Tuttavia, il quattro volte campione del mondo non perde mai il suo proverbiale approccio filosofico allo sport. Come sempre, al primo posto c’è innanzitutto la squadra: “Ho ridotto il gap il giro precedente. Penso di essere stato più veloce, ma non importa. È lo stesso punto per la squadra, quindi non fa differenza”.