GP F1 70: la Mercedes omaggia Moss

La Mercedes omaggia Moss utilizzando un ferro di cavallo di colore bianco sull’ala anteriore. Quest’ultimo fu il simbolo con cui il leggendario pilota britannico mosse i suoi primi passi in Formula 1 con Cooper. Il ferro di cavallo era presente su diverse parti della sua vettura. “Questo fine settimana, renderemo omaggio al leggendario Stirling Moss portando un ferro di cavallo speciale sulle nostre vetture per tutto il fine settimana. Questo simbolo è apparso sulle vetture da corsa Cooper di Stirling, all’inizio della sua carriera” afferma il team.

We’d like to thank Doug Nye – a great racing historian of our sport – for suggesting this wonderful tribute.

We hope that Sir Stirling would appreciate being out front on the nose of our cars, enjoying the ride around Silverstone this weekend! 🙌#F170 pic.twitter.com/G03ywXUDGo

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 6, 2020