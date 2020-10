GP Emilia Romagna, Bottas felice per la pole position

Pole position numero 15 in carriera per Valtteri Bottas che è felice di tale risultato, in quanto ha dovuto lottare per conquistarlo

Valtteri Bottas nelle dichiarazioni post qualifiche a Imola a riguardo della pole position conquistata ha affermato: “Bisogna sempre lottare per conquistarla, non è mai facile ottenere la pole position. Mi piace tantissimo questa pista, specialmente quando puoi spingere al massimo è davvero magnifico! Sapevo che avrei dovuto migliorare nell’ultimo tentativo a mia disposizione e per fortuna sono riuscito a trovare quei piccoli decimi che erano necessari. E’ una bellissima sensazione quando ci riesci, però è necessario pensare già a domani”.

Trovare la giusta velocità nell’ultimo settore era quello che mancava al finlandese per poter essere performante come avrebbe voluto e quindi poter contrastare Lewis Hamilton nella caccia per la pole. “Ho lavorato molto bene in curva 2,3,4 e alla fine sono riuscito a costruirmi il giro perfetto. Anche nell’ultima curva faticavo tanto, dato che avevo la monoposto un po’ instabile. Ero consapevole di dover dare tutto nell’ultimo giro, quindi mi sono preso i giusti rischi e la vettura rispondendo bene mi ha permesso di poter ottenere l’obiettivo che mi ero prefissato” ha così proseguito il finlandese.

IL FINLANDESE EGUAGLIA ALONSO NELLE 37 PRIME FILE OTTENUTE

La pole position ottenuta da Bottas gli dà tanta fiducia in ottica della gara di domani. Il passo gara mostrato dalla Mercedes è notevole, perciò si prospetta una corsa interessante. Il finlandese deve però guardarsi le spalle in curva 1 non solo dall’agguerrito compagno di squadra, ma anche dall’arrembante Verstappen. “Si sarà una bella lotta. Il tratto che va dalla partenza alla curva 1 è uno dei percorsi più lunghi, perciò sicuramente Lewis e Max mi daranno la caccia“ ha così concluso Bottas che con la pole position ottenuta ha eguagliato Fernando Alonso nel numero di prime file effettuate.