GP Emilia Romagna, qualifiche: Bottas in pole

Fin dall’inizio delle qualifiche la conquista della pole è stata una questione tra i due piloti Mercedes. Bottas la spunta su Hamilton, male le Ferrari

In questo GP dell’Emilia Romagna la Formula 1 sta sperimentando per la prima volta il formato di un weekend di soli due giorni. Le qualifiche si sono svolte infatti dopo una sola sessione di prove libere nel sabato mattina. Nella pista di Imola, che fa tornare alla mente (purtroppo) la tragedia di Ayrton Senna, si ritorna a correre dopo ben quattordici anni. Dopo il difficile fine settimana di Portimao Valtteri Bottas si prende per la quattordicesima volta la pole position. Mentre Lewis Hamilton paga, a suo dire, un “brutto ultimo giro“. Molto in difficoltà le due Ferrari: Vettel non passa neanche il taglio del Q2, Leclerc conclude invece settimo.

Q1: SOLITE MERCEDES E RUSSELL IN Q2

La prima sessione di qualifiche si è aperta con dei dubbi riguardanti soprattutto le Ferrari. Nella mattinata infatti le rosse non si erano mostrate così performanti come nello scorso fine settimana a Portimao. Nonostante questo sia Leclerc che Vettel sono riusciti a passare il taglio, con il tedesco che conferma ancora una volta di fare più fatica rispetto al monegasco. Il primo buon tentativo di Bottas ed Albon è stato invece cancellato per il superamento dei track limits in curva 9, ciò li ha obbligati a ripetere il giro con un nuovo set di gomme soft. Da notare invece George Russell, che ancora una volta riesce ad entrare in Q2, e la prestazione delle due AlphaTauri. Fuori dal Q1: Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi e Giovinazzi.

Q2: PROBLEMI PER VERSTAPPEN, VETTEL SOLO 14°

Mercedes (ovviamente) decide di fare il tentativo con la gomma media per poter partire con questa nella gara di domani. Stupisce Ferrari che all’inizio opta per la gialla sia con Vettel che con Leclerc, ma rispetto alla scorsa settimana anche il monegasco ha fatto molta fatica. Per questo motivo nel secondo tentativo decidono di passare alla gomma più morbida per riuscire a passare il taglio, Leclerc in questo riesce mentre Vettel è solo quattordicesimo (tredicesimo se non fosse per il tempo cancellato).

Verstappen invece, dopo una problematica al motore riscontrato nel suo primo tentativo, riesce (grazie al lavoro dei meccanici del suo box) a tornare in pista mettendosi in una posizione che gli assicura il Q3. Molto deludenti le Racing Point che non riescono a far meglio di una undicesima e di una quindicesima posizione. Fuori dal Q2: Perez, Ocon, Russell, Vettel e Stroll.

Q3: BOTTAS IN POLE NEL GP DELL’EMILIA ROMAGNA

Bottas conquista la sua quattordicesima pole position davanti a Lewis Hamilton per soli 97 millesimi. Un Verstappen ancora troppo lontano (+0.567) non può far altro che occupare nuovamente la terza casella della griglia. Nonostante le alte aspettative (creatosi dopo le prove libere) la qualifica dell’olandese va considerata positivamente visto il problema nel Q2. Gran sabato per le AlphaTauri, soprattutto per Gasly che partirà in seconda fila accanto al suo ex compagno di squadra in Red Bull. Leclerc non va oltre il settimo posto (a poco più di un secondo dalla pole). Dopo il weekend portoghese ci si aspettava di più ma il lavoro a Maranello per risalire la china è appena cominciato.

I TEMPI