GP d’Austria: addio ai motorhome. Si useranno le tende

La Classe Regina prova a ripartire da Spielberg, il tracciato austriaco casa della Red Bull. La ricerca di uno spiraglio di normalità sarà comunque scandita da una serie di cambiamenti e provvedimenti necessari, mirati a contrastare la diffusione del Covid-19. Come già era stato anticipato, non sarà consentito l’accesso al pubblico, ai VIP e a tutte le persone non strettamente necessarie ai fini dell’evento. Per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai dipendenti e ai piloti, durante il GP d’Austria le squadre non avranno a disposizione i celebri motorhome, ma si serviranno di tende, più pratiche e facili da spostare.

Così ha specificato il capo della logistica Mercedes, Karl Fanson, parlando di un accordo con la Formula 1, che riguarda anche le modalità di ritiro carburante e pneumatici.

