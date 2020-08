GP Belgio, Ricciardo: “Un ottimo risultato per il team”

Nel corso del weekend del GP Belgio, al termine delle giornate di venerdì e sabato, si era capito che la Renault soprattutto quella di Daniel Ricciardo, si sarebbe potuta inserire nella lotta per le prime posizioni nel corso della gara. E così dopo aver ottenuto un ottimo quarto posto in qualifica, partendo dalla seconda fila, Daniel Ricciardo si è reso protagonista di una super gara, tra sorpassi e un ritmo gara a dir poco sorprendente che gli ha permesso di concludere in quarta posizione, sfiorando così il podio e con il giro più veloce stampato nell’ultimo giro fino alla bandiera a scacchi.

La Renault si è presentata a Spa-Francorchamps con un assetto aerodinamico molto scarico, che le permette di ottenere una buona prestazione soprattutto nel primo e terzo settore della pista. La monoposto si è rivelata molto veloce soprattutto sui rettilinei, con Daniel Ricciardo che stava diventando una minaccia per le prime tre posizioni del podio, complice i problemi a livello di pneumatici che stavano colpendo le Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen.

È un Daniel Ricciardo sorridente come non mai, che sceso dalla sua R.S.20 dopo aver disputato una delle sue migliori gare con la Renault, si è concesso alle interviste di rito nel post GP Belgio.

“Che gara! In linea definitiva è stato un risultato eccellente per il team. Abbiamo avuto tantissimo ritmo gara oggi e la quarta posizione è un ottimo risultato,” ha così esordito il pilota australiano.

Poi, Ricciardo commenta il giro più veloce ottenuto nell’ultimo giro del GP Belgio: “È passato un pò di tempo da quando ho ottenuto il giro più veloce in gara, quindi mi ha fatto molto piacere. Il mio ingegnere mi aggiornava sull’attuale giro più veloce in quel momento e ho pensato “Ce l’ho fatta”! È stato un giro incredibile; ho sfruttato tutta la pista e mi ci sono buttato. Probabilmente è stato migliore rispetto al mio giro di qualifica di ieri!”

“È stata una una pista molto buona per noi lo scorso anno e Monza è andata meglio. Vedremo cosa succederà, ma possiamo andare a Monza con molta fiducia,” ha poi così aggiunto in conclusione, guardando al prossimo appuntamento con il GP Italia, che si correrà il prossimo weekend a Monza.

