GP Belgio, pagelle: Piastri maestoso, Norris perde il passo

Oscar Piastri trionfa a Spa e allunga in classifica. McLaren domina, Ferrari regge, Red Bull sottotono. Ecco promossi e bocciati del weekend belga. Ecco le nostre pagelle del GP del Belgio!

Piastri 10: Vittoria da manuale

Oscar Piastri si prende tutto in Belgio. Dopo un’ottima partenza sul bagnato e un sorpasso pulito su Norris, ha gestito la gara con freddezza da veterano. Mai realmente minacciato, ha convertito la pole virtuale in una vittoria pesantissima in chiave mondiale. La sua sesta stagionale e il +16 in classifica sono un segnale fortissimo: è lui l’uomo da battere nel 2025.

Norris 7: Luci e ombre

Lando Norris aveva cominciato nel migliore dei modi con la pole del sabato. Ma quando contava davvero, la domenica, ha mostrato le solite crepe: partenza non perfetta, out-lap lento e un testacoda che ha spento ogni velleità di vittoria. Chiude comunque secondo in un’altra doppietta McLaren, ma il ruolo da spalla comincia a stargli stretto.

Leclerc 8: Lottatore di classe

Charles Leclerc riporta la Ferrari sul podio con una prestazione da gladiatore. È lucido nei momenti difficili, tiene dietro un Verstappen aggressivo e non sbaglia una virgola, nemmeno nei giri più complicati su pista che cambiava giro dopo giro. L’unico vero top di Maranello in questo fine settimana.

Verstappen 6: appannato

Weekend da dimenticare per il campione del mondo. Quarto posto, mai realmente in lotta per il podio, e una Red Bull che a Spa non ha brillato. Sembra lontano il dominio assoluto delle passate stagioni. Gara regolare ma senza guizzi, senza la grinta a cui ci aveva abituati.

Hamilton 8: che rimonta!

Lewis parte dai box dopo la penalità per cambio motore, ma non si scoraggia. Anzi, offre al pubblico una rimonta entusiasmante: da 18° a 7°, con sorpassi precisi e grinta da campione. Ferrari deve ancora trovare la quadra tecnica, ma l’inglese oggi ha mostrato perché resta uno dei migliori in griglia.

Carlos Sainz 5

Mai competitivo, sparisce dopo i primi giri. Chiude 18°, lontanissimo dai punti.

Fernando Alonso 5

La sua Aston Martin soffre e lui sembra rassegnato. Una gara senza acuti.

George Russell 6

Qualche sprazzo, ma troppe sbavature. E quando si gioca a centro gruppo, i dettagli fanno la differenza.

McLaren domina Spa con una superiorità netta. Piastri si conferma leader, mentre Norris sembra faticare sotto pressione. Ferrari tiene con Leclerc e rinasce con Hamilton, ma resta dietro sul piano della strategia. Red Bull, invece, è l’ombra di sé stessa: Verstappen e la squadra devono reagire subito. E voi? Cosa ne pensate dei voti delle nostre pagelle del GP del Belgio?