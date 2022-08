L’ordine d’arrivo del GP del Belgio mostra una doppietta Red Bull e una Ferrari che occupa l’ultimo gradino del podio

Grazie a un’incredibile rimonta Max Verstappen vince il GP del Belgio. Il campione del mondo in carica scattato dalla 14esima piazza precede Perez e Sainz, allungando ulteriormente nel mondiale. Il distacco dal compagno di squadra nel mondiale piloti infatti è di ben 93 punti, mentre è di 98 punti nei confronti di Leclerc. L’iridato è sempre più vicino? L’ordine d’arrivo del GP del Belgio evidenzia ai piedi del podio la Mercedes di George Russell, che continua a confermarsi Mister Consistenza.

Sesto Leclerc a causa di una penalità di 5 secondi ottenuta nel finale, per aver superato i limiti di velocità in pit lane durante l’ultimo pit stop. Di ciò ne trae vantaggio Alonso, che così ottiene la quinta posizione. Le Ferrari mostrano di essere in netta difficoltà anche stavolta. In settima posizione troviamo l’Alpine di Esteban Ocon. Anche il francese si è reso protagonista di una buona rimonta, dopo la penalità ottenuta per la sostituzione della power unit. Chiudono la top ten l’Aston Martin di Sebastian Vettel, l’AlphaTauri di Pierre Gasly e la Williams di Alexander Albon.

Bottas e Hamilton costretti al ritiro

Gara brevissima per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che sono stati costretti al ritiro. Il finlandese a causa di una collisione con Latifi al secondo giro. Invece Hamilton dopo un contatto con Alonso al via. I due hanno surclassato alla partenza Sergio Perez, con lo spagnolo in seconda posizione e il britannico in terza e subito in scia. Hamilton a Les Combes ha perciò attaccato all’esterno Alonso, stringendo però forse un po’ troppo l’Alpine dell’asturiano, così è letteralmente decollato sulla vettura del due volte campione del mondo. L’ira funesta dell’asturiano non si è fatta certo attendere. Antiche rivalità sono riemerse?

GP Belgio: l’ordine d’arrivo

1) Max Verstappen

2) Sergio Perez

3) Carlos Sainz

4) George Russell

5) Fernando Alonso

6) Charles Leclerc

7) Esteban Ocon

8) Sebastian Vettel

9) Pierre Gasly

10) Alexander Albon

11) Lance Stroll

12) Lando Norris

13) Yuki Tsunoda

14) Guanyu Zhou

15) Daniel Ricciardo

16) Kevin Magnussen

17) Mick Schumacher

18) Nicholas Latifi

Ritirati: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas.