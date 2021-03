GP Bahrain, Verstappen: "Poter lottare con loro, è bellissimo"

GP Bahrain, Max Verstappen ha tagliato il traguardo in seconda posizione, al termine di una gara che lo ha visto protagonista

Bandiera a scacchi al GP Bahrain, da poco terminato dopo 56 interminabili giri. Sul circuito del Sakhir, ottima prova per Max Verstappen autore della prima pole position stagionale. Il pilota della Red Bull alla partenza è riuscito per gran parte della gara a difendere e mantenere la prima posizione, ma con il gioco dei pit-stop si è trovato Lewis Hamilton davanti a tutti. Al traguardo è arrivato in seconda posizione, alle spalle di Hamilton e davanti Valtteri Bottas con la seconda Mercedes.

Intorno al 50° giro l’olandese è riuscito ad avvicinarsi al campione del mondo, con il quale ha dato via a una bella ed entusiasmante lotta per la prima posizione e la vittoria. A un certo momento, il pilota della Red Bull riesce a superare Lewis, ma dai box gli viene ordinato di lasciare la posizione per evitare una penalità in curva 4, per aver superato la linea bianca. Quest’episodio e la superiorità della Mercedes, permette all’inglese di ottenere la vittoria, la prima della stagione 2021.

Tuttavia, grandissima gara per il pilota della Red Bull, complice anche una monoposto che sembra andare bene, nonostante qualche problema tecnico riscontrato da Sergio Perez e nel corso di qualche giro anche dallo stesso Max. Con la prova di questo weekend, ci conferma che l’olandese sarà sicuramente un protagonista che durante la stagione ci regalerà tante emozioni e sfide.

MAX: “IL PROBLEMA? NON SO CHE COSA SIA SUCCESSO”

Le prime parole di Max Verstappen nel dopo gara, rilasciate ai microfoni di Jenson Button: “È veramente un peccato, ma bisogna vedere il lato positivo. Quest’anno poter iniziare così e lottare con loro, è bellissimo“.

Per quanto riguarda i problemi riscontrati nei primi giri, prima di concludere la sua intervista e raggiungere il podio, il pilota della Red Bull ha così spiegato: “Non so che cosa sia successo. Non penso che sia stato a un certo punto risolto. Per tutta la gara, e in alcune curve. Dovremo procedere con le verifiche, ma nel complesso siamo riusciti a concludere la gara e abbiamo portato a casa tanti punti”.