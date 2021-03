GP Bahrain, Hamilton: “Qualcosa di speciale per vincere”

Contro tutti i pronostici è Lewis Hamilton a vincere il GP del Bahrain. Il britannico la spunta sulla Red Bull di Max Verstappen, dopo una dura lotta andata avanti per tutti i cinquantasei giri disponibili. Particolarmente frenetici sono stati soprattutto gli ultimi dieci giri. Al termine della gara, straripante la soddisfazione e la gioia del sette volte campione del mondo – e non solo – espressi in team radio per aver portato a casa la vittoria numero novantasei.

I love the challenge. I love this sport. What a way to start the season 🙌🏾 today is a reminder that through harnessing and channeling our collective power, we can accomplish great things. It’s great to be back 🏆 pic.twitter.com/bazzkXTsag

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 28, 2021