GP Bahrain, Sainz amaro: “Il problema tecnico ci compromette la gara di domani”

Sainz recrimina dopo il problema tecnico che ha messo KO la sua McLaren durante la Q2 del GP del Bahrain

La qualifica del GP del Bahrain per Carlos Sainz è stato tutt’altro che fortunata. Il pilota spagnolo non ha potuto completare la Q2 causa un problema tecnico alla sua MCL35. Lanciato per il primo giro veloce, la vettura di Sainz si è ammutolita in staccata di curva 1, procurandogli un testacoda . Per sua fortuna l’ampia via di fuga ha evitato qualsiasi danno alla sua McLaren, rimasta in stallo nella via di fuga.

Per lo spagnolo si prospetta una gara in salita, ma non del tutto rovinata viste le variabili in campo domani. L’usura gomme si è dimostrato un fattore dutante la seconda sessione di prove libere e chi riuscirà ad allungare di più gli stint avrà un ovvio beneficio. “Fa male quanto successo oggi”, ha dichiarato Sainz nel post qualifica.

C’ERA IL POTENZIALE PER PIAZZARSI IN TOP FIVE

“Avevo un buon feeling, ma ho subito un guasto tecnico ed è finito tutto. Visto come è andata dopo e con due nuovi set (di soft ndr.) per la Q3, penso che avremmo lottato per la quarta o la quinta posizione. Difficile, ma domani daremo tutto per recuperare!”

“I guasti meccanici non sono una sfortuna, ma è normale che si verifichino in gara e in Formula 1. Ma se c’è un giorno che non doveva accadere, ecco quello è era oggi. Mi sono sentito molto a mio agio per tutto il weekend e quando stavamo per montare la gomma media abbiamo avuto questo problema all’impianto frenante posteriore. Non sappiamo cosa sia esattamente. Non posso confermare nulla perché non lo so”, ha aggiunto lo spagnolo a Movister+.

Il pilota McLaren sottolinea le difficoltà della gara di domani, visto che tutti partiranno con la stessa strategia: “Domani le cose saranno molto complicate perché anche i piloti della Top 10 partiranno con la gomma media, per questo motivo non abbiamo alcun vantaggio. Un set di gomma media potrebbe non essere utilizzabile perché potrebbe essere spiattellato dopo il bloccaggio al posteriore.E il peggio che sarebbe potuto succedere oggi e per di più ci compromette per domani. Se perdiamo quella gomma media ci lascia poche opzioni. Sono molto arrabbiato.”