GP Bahrain: ecco l’ordine d’arrivo definitivo

La Formula 1 è finalmente tornata, regalandoci colpi di scena e forti emozioni. La prima gara dell’anno è stata uno spettacolo sin dall’inizio. Tra penalità, primi problemi di affidabilità e vari contatti, il GP del Bahrain ha acceso gli animi degli spettatori prima ancora che iniziasse. I distacchi si sono accorciati, i veterani sono tornati a lottare tra loro e le giovani leve hanno iniziato a farsi vedere. Il primo GP si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton, che ha lottato fino alla fine per potare a casa la prima vittoria di stagione. A seguirlo troviamo la Red Bull di Max Verstappen, che è stato un vero leone.

I primi due hanno corso una gara diversa, macinando più di dieci secondi di distacco dai colleghi. A completare il podio c’è Valtteri Bottas, che non è stato all’altezza del compagno di squadra. Norris è il primo degli altri, che infuocato sin dalla partenza ha dato il tutto per tutto per arrivare subito giù dal podio. A seguirlo uno straordinario Perez, che ha avuto problemi alla centralina e alla batteria. Si è fermato durante il giro di formazione e ha costruito la sua gara partendo dalla pit lane fino a risalire la classifica sorpasso dopo sorpasso.

La prima Ferrari a tagliare il traguardo è quella di Charles Leclerc, che si è dimostrato scaltro in partenza e solido nel resto della gara. Ottima gara anche quella del compagno Sainz, che ha portato a casa punti importanti e fiducia nella macchina. Il pilota spagnolo si è piazzato all’ottavo posto, dietro la McLaren di Ricciardo. Il giovane talento giapponese ha sin da subito mostrato velocità, conquistando i suoi primi punti in carriera. A completare la zona punti troviamo l’Aston Martin di Stroll, che si è ben comportato in pista tirando fuori il meglio dalla vettura.

GP BAHRAIN: FUORI DALLA TOP TEN

Subito fuori della zona punti ci sono le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi che hanno dato spettacolo lottando con gli avversari. In tredicesima posizione c’è l’Alpine di Ocon, seguito da Russell e Mick Schumcher. A chiudere la classifica del GP del Bahrain, con un distacco di quattro giri, troviamo Gasly e Latifi che hanno corso una gara tutta in salita. Male anche per Alonso che non è riuscito a tagliare il traguardo per colpa di un problema ai freni posteri. Anche Mazepin non è riuscito a portare a termine la gara, dopo che in curva 1 è andato a sbattare contro le barriere.

Non è l’inizio del mondiale che ci aspettavamo da Sebastian Vettel. La sua gara è iniziata in ultima posizione a causa di una pesante penalità: 5 posizioni in griglia e 3 punti patente per non aver rispettato la doppia bandiera gialla in qualifica. Nonostante la posizione scomoda è riuscito a divertirsi lottando contro gli avversari di una vita, ma qualcosa è andato storto. Nella lotta contro Ocon, ha perso di vista il punto di frenata e ha tamponato il francese. Sono 10 secondi di penalità e altri due punti in meno dalla patente pilota, per un totale di 5 punti in un giorno.