GP Azerbaijan: ordine di arrivo

Impeccabile Max, deluso Leclerc. La Red Bull ha recuperato ufficialmente lo svantaggio di inizio campionato

Ci aspettavamo un podio rosso e blu, invece i problemi tecnici della Ferrari hanno letteralmente regalato la vittoria alla Red Bull. L’ottima partenza di Perez non è bastata a garantirgli la vittoria che è andata al compagno di squadra Max Verstappen. Sul terzo gradino del podio sale, ancora una volta, il giovane pilota Mercedes George Russel, chiudendo davanti al compagno di squadra. Nonostante le prestazioni di Hamilton siano sempre inferiori a quelle di Russel, oggi va sottolineata la grande prestazione messa in pista dal sette volte campione del mondo che l’ha reso “Driver of the day”.

Max Verstappen continua ad allungare il proprio vantaggio su Charles Leclerc che perde altri 25 punti. Non solo classifica piloti, ma i problemi di affidabilità della Ferrari pesano anche sulla classifica costruttori.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉 Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Disastro Ferrari

L’ennesimo week end di gara impeccabile di Leclerc si è concluso al ventesimo giro per problemi di affidabilità alla power unit della sua monoposto proprio mentre aveva riguadagnato la testa del gran premio. Un ritiro che arriva dopo i problemi tecnici del GP di Spagna ed errori di strategia a Monaco, tutte occasioni in cui il monegasco è partito dalla pole position. Ma non finisce qui, anche Carlos Sainz è stato costretto a un ritiro per problemi tecnici dopo pochi giri. Insomma, una gara da dimenticare per il team di Maranello.

GP Azerbaijan: ordine d’arrivo

1) Max Verstappen

2) Sergio Perez

3) George Russel

4) Lewis Hamilton

5) Pierre Gasly

6) Sebastian Vettel

7) Fernando Alonso

8) Daniel Ricciardo

9) Lando Norris

10) Esteban Ocon

11) Valtteri Bottas

12) Alex Albon

13) Yuki Tsunoda

14) Mick Schumacher

15) Nicholas Latifi

16) Lance Stroll

Ritirati: Carlo Sainz, Charles Leclerc, Guanyo Zhou, Kevin Magnussen