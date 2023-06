GP Austria, Verstappen: “Questione di sopravvivenza”

Verstappen partirà ancora una volta davanti a tutti nel GP d’Austria, ma i sensori smorzano il divertimento

Sesta pole position stagionale, ventisei in carriera: Max Verstappen non rallenta la sua corsa al terzo titolo e conquista la partenza al palo nel GP d’Austria. La prestazione di oggi varrà solamente per la griglia di partenza di domenica, mentre quella della Sprint Race sarà determinata durante la sessione Shootout di sabato. L’olandese sarà affiancato in prima fila da Charles Leclerc, seguiti dall’altro Ferrarista, Carlos Sainz. Delude ancora una volta Perez, vittima dei track limits, che partirà quindicesimo nella gara di casa per il team Red Bull.

Grosse critiche ai track limits

Protagonisti principali della qualifica non sono stati i piloti, bensì i track limits. Il superamento dei limiti della pista, con la conseguente attivazione dei sensori, è costato la cancellazione dei tempi a diversi piloti. A tal proposito, Verstappen si è così espresso al termine delle qualifiche: “È stato molto difficile per via dei limiti di pista. Non lo facciamo di proposito, però con queste curve ad alta velocità e velocità così alte è difficile giudicare la linea bianca ed è per questo che si sono viste tante persone che venivano colte andando fuori dai limiti“.

“È stata una questione di sopravvivenza“ continua il Campione del Mondo in carica. “Poi, ad un certo punto si è dovuto anche gestire, il che ti toglie via un po di gioia. Però, alla fine, è stato un giro comunque sufficiente. Sono molto contento della mia pole, però il weekend è ancora molto lungo”. Sollecitato da una domanda, termina il discorso sui track limits: “È sempre molto complicato qui ogni anno. Poi queste macchine sono grandi, sono pesanti. Giudicare una linea così stretta con queste velocità è incredibilmente difficile”.

Conclude poi puntando lo sguardo verso il proseguo del fine settimana: “Sappiamo che questo weekend è molto particolare per via del format nuovo ma sono molto contento per la giornata di oggi. Domani sarà una giornata completamente diversa, però la macchina quantomeno è veloce e questo credo sia l’aspetto più importante“. Un inizio di weekend simile fa ben sperare Verstappen per il sabato, giornata in cui avrà la possibilità di ottenere la prima pole in una Sprint Shootout. Da segnalare come, però, sia prevista pioggia intensa domani e dunque le carte in tavola possano mescolarsi.