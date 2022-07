GP Austria: finalmente Mick Schumacher!

Partito dalla nona casella in griglia, Schumacher fin dall’inizio ha mostrato di essere molto informa per questo GP di Austria

Finalmente. Il momento che molti appassionati aspettavano, ma che più di tutti aspetta lo stesso Mick e tutto il team Haas. Schumacher ha guidato brillantemente durante il GP di Austria, riuscendo a portare a casa punti fondamentale per la sua scuderia. Si è dimostrato in fiducia per tutto il weekend, ed una Haas comunque performante gli ha permesso di mostrare di cosa è realmente capace, e di mettere a tacere le numerose critiche ricevute.

Il ragazzo non ha certo iniziato nel migliore dei modi la stagione, specialmente nel confronto con il più esperto Kevin Magnussen. Oggi invece si è mangiato il danese, meritandosi quella sesta posizionesesta posizione che tanto si è sudato. Lotta spettacolo e gestione, Schumacher ne ha avute per tutti. A partire dal duello con Lewis, passando per le varie manovre su Alonso, Norris e lo stesso compagno di squadra.

Schumacher: “Abbiamo concretizzato un importante risultato”

Nelle dichiarazioni post gara, ai microfoni di Sky Sport, Mick ha commentato così la sua prestazione: “C’è stato un miglioramento generale importante della monoposto negli ultimi GP e quanto di buono fatto vedere in Gran Bretagna siamo riusciti a replicarlo qua in Austria. Sono molto contento anche per il team”. Ha poi continuato il tedesco figlio d’arte: “Finalmente vediamo ripagato il nostro lavoro, portando molti punti al team. Se da Silverstone inizia una nuova stagione per me? Non saprei, difficile da dire. Sicuramente le gare da disputare sono ancora molte, e sarebbe fantastico poter essere sempre così competitivi.”

“Sorpresa del weekend? Si, credo che in molti alla vigilia del GP di Austria ci abbiano sottovalutato, ma noi abbiamo risposto con i fatti in pista. Siamo riusciti a lottare con tutti, il duello con Lewis è stato speciale. La mia monoposto aveva davvero un buon bilanciamento ed è ciò che mi ha permesso di arrivare così in alto”. Lampante la gioia di Mick, che si gode una prestazione di alto livello. La doppia top ten raggiunta con ambedue le monoposto giustifica la gioia di tutto il team Haasteam Haas, che dopo stagioni a dir poco disastrose riesce finalmente a lottare.

Il risultato odierno permette così alla squadra americana di superare, nella classifica costruttori, il team Alpha Tauri, che invece tanto ha faticato in questo weekend di gara. Forti del miglior risultato di squadra da Austria 2018 – come indicato dall’account Twitter del team – Günther & co aprono la caccia ad Alfa Romeo, anche se tutt’altro che semplice. Ma con un Mick Schumacher così in forma, ed un Magnussen solido e totalmente diverso a quello squilibrato che eravamo abituati a vedere, tutto è possibile…