GP Austria, la griglia di partenza

Verstappen trionfa nelle qualifiche del GP d’Austria: in griglia di partenza, però, avrà le due Rosse alle spalle

Le qualifiche del GP d’Austria 2023 ripropongono la stessa griglia di partenza della stagione 2022. Max Verstappen conquista la pole a soli 0.048 dalla Ferrari di Charles Leclerc, con il compagno di squadra Carlos Sainz che lo segue in terza posizione. È indiscutibile il dominio del pilota olandese, che segna il miglior tempo in tutte le sessioni di qualifica. Promossa la nuova McLaren di Lando Norris, che chiude in quarta posizione dopo una qualifica degna di nota.

Una sfida a colpi di track limits

Quinta posizione per Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes è stato autore di una buona qualifica, a scapito del compagno di squadra che purtroppo non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione. Qualifica a sorpresa per la Aston Martin, che per il GP d’Austria vede Lance Stroll scattare dalla sesta casella, davanti a Fernando Alonso che, nel corso della sessione, ha rischiato di non superare il taglio del Q2 dopo la cancellazione del tempo per track limits. Alle loro spalle l’ottima ottava posizione di Nico Hulkenberg, mentre l’altra Haas si è dovuta accontentare della diciannovesima piazza. A chiudere la top ten Pierre Gasly e Alexander Albon.

Dodicesima casella per Esteban Ocon, davanti a Oscar Piastri: la McLaren del pilota australiano è stata protagonista di un piccolo misunderstanding durante la prima fase della qualifica, per un presunto impeding su Alonso. Fortunatamente, nonostante il risultato non del tutto soddisfacente, Piastri non è poi stato indagato, concludendo la sessione. Quattordicesima piazza invece per Valtteri Bottas, sorprendentemente davanti a Sergio Perez.

Il messicano sembrava essersi risollevato dopo un periodo che lo aveva visto per 3 Gran Premi consecutivi non raggiungere il Q3. Tuttavia, il pilota della Red Bull ha tentato ben tre volte di segnare il tempo in Q2 e nonostante i risultati ottimi che era riuscito ad ottenere, la commissione non ha validato nessuno di questi tentativi e per la quarta volta consecutiva Perez non ha superato il taglio del Q3. Dietro di lui, a chiudere il cerchio di questa griglia di partenza per il GP d’Austria, Yuki Tsunoda, sedicesimo rispetto alla ventesima posizione del compagno di squadra, Zhou Guanyu e Logan Sargeant.

Elisabetta Bianco