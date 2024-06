GP Austria, la griglia di partenza a Spielberg

Ancora una volta, il nome resta lo stesso: per il quarto anno consecutivo è Max Verstappen il poleman al Red Bull Ring

Si passa ai fatti concreti: dopo la Sprint vinta da Max Verstappen è tempo di pensare alla gara partendo dalle qualifiche. Il Campione del Mondo ha mancato le ultime tre pole position ed è dunque agguerrito per riconquistarla, come accaduto ieri. E senza alcun dubbio, l’olandese si conferma: partirà davanti a tutti per la quarta volta in Austria, record assoluto. Molto lontani tutti gli altri piloti: ecco la griglia di partenza del GP d’Austria.

Seconda posizione, ancora una volta, per Lando Norris, seguito da George Russell, il trio dell’ultimo podio. Sarebbe dovuto partire in terza posizione Oscar Piastri, il cui tempo è però stato eliminato per track limits. Partirà settimo. Quarto posto per Carlos Sainz, quinto per Lewis Hamilton. Completa la terza fila Charles Leclerc, autore di un errore all’ultima curva. Ottavo invece Perez, sempre lontano dal compagno, che partirà davanti a Nico Hulkenberg. Ultimo della top ten è invece Ocon, che porta un’Alpine rinvigorita dal ritorno di Briatore in quinta fila.

In sesta fila partirà Daniel Ricciardo, al fianco di Pierre Gasly, che non riesce nell’impresa del compagno di superare il taglio. Stessa sorte per Kevin Magnussen, il cui compagno di fila sarà Yuki Tsunoda. Ancora poco performanti gli aggiornamenti in casa VCARB. Ultimo degli eliminati della Q2, ancora faticando nonostante le indiscutibili qualità, è Fernando Alonso, acclamatissimo dal pubblico. Aston Martin conferma dunque le difficoltà riscontrate sin da inizio stagione.

Niente sorprese tra le eliminazioni in Q1: una brutta Williams, che sembra indietreggiare rispetto alle prestazioni passate, saluta le qualifiche con entrambi i piloti. Per Albon la casella di partenza è la sedicesima, per Sargeant la diciannovesima. Eliminate anche entrambe le Sauber (Bottas 18 e Zhou 20) e Lance Stroll, che partirà dalla piazzola numero diciassette.

GP Austria: la griglia di partenza